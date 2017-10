Côte-d’Ivoire affaire «Altit fait le vide autour de Gbagbo»: Pourquoi Serge Kassy a tort de défendre Altit

Lu pour vous

Les arguments d’autorité sont dangereux. En cette année où le monde chrétien célèbre les 500 ans de la Réforme, ils me font penser à la fameuse théorie de l’infaillibilité papale, qui a ouvert le champ à tant d’impostures et d’atteintes à la liberté d’opinion.

– « Altit sait ce qu’il fait, de quoi vous mêlez-vous ? » Il sait tellement ce qu’il fait qu’il a fait une grossière faute de procédure dans sa dernière demande de mise en liberté provisoire pour son client… ou devrais-je dire un de ses clients… vu qu’il bosse aussi pour le Gabonais Jean Ping qui veut faire traduire Ali Bongo (que je n’approuve pas) à la CPI…et collabore dans le cadre de ce dossier avec le bureau du procureur… Bref, ne nous égarons pas.

– Cette erreur de procédure a desserré l’étau sur la CPI, qui a évité de répondre sur le fond de la question suivante : une « détention provisoire » de six ans pour un homme qui est présumé innocent viole-t-elle les droits de l’Homme ?

– Merci qui ?

– Gardons-nous de l’idôlatrie

– J’appelle Serge Kassy, qui me calomnie dès que j’émets des idées qui le dérangent, à un débat public sur ses accusations récurrentes à mon endroit et sur tout autre sujet à sa convenance. J’attends sa réponse… Son lieu sera le mien. Ma seule condition est qu’il y ait des caméras et des micros.

– Que Dieu me protège des inquisiteurs.

TK

