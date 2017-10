En Cote-d’Ivoire le gouvernement dissout lâ€™agence nationale de la salubritÃ© urbaine (ANASUR)

Le porte-parole du gouvernement Bruno Koné, rendant compte des décisions prises en conseil des ministres de ce mercredi 25 octobre, a annoncé la dissolution de l’agence nationale de la salubrité urbaine (Anasur). Cet établissement à caractère industriel et commercial fera place désormais à un établissement du même type dénommé agence nationale de gestion des déchets (Anaged).

Dans le même ordre, le gouvernement a procédé à la dissolution du Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine (Ffpsu). En outre, le gouvernement a adopté deux décrets portant approbation de convention de délégation de services publics des services de propreté de l’agglomération. L’un entre l’Etat et la société écologique tuniso-ivoirienne et l’autre entre l’Etat et la société Eco Eburnie.

L’Anaged intégrera dans son fonctionnement tous les acteurs clés de la sphère de gestion de déchets et de la propreté savoir les ministères concernés, les collectivités territoriales, la société civile en vue pallier les insuffisances du secteur pour une meilleure qualité de vie et du bien-être des populations a commenté le ministre de la communication, de la poste et des télécommunications.

