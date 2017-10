Liberia Côte-d’Ivoire: Prince Johnson apporte son soutien à Weah pour le 2e tour de la présidentielle

Anselme BLAGNON

L’ancien chef de guerre, Prince Johnson arrivé 4e avec 8,2% à l’issue du premier tour de la présidentielle libérienne du 10 octobre a invité jeudi ses partisans et l’opposition à « soutenir » George Weah contre Joseph Boakai pour le second tour, face à la presse, à Monrovia.

« J’appelle tous les membres, sympathisants, amis du Mouvement pour la démocratie et la reconstruction (MDR) et les leaders des partis de l’opposition à me rejoindre pour approuver et soutenir le sénateur George Weah, lors du second tour de l’élection », a dit M. Johnson, lors d’une conférence au siège de son parti.

Cette déclaration intervient, une semaine après la proclamation des résultats du premier tour à l’issue de laquelle la Commission nationale électorale (NEC) a annoncé un second tour le 07 novembre entre MM. Weah, candidat de la Coalition pour le changement démocratique (CDC, opposition, 38,4%) et Boakai, le représentant du parti de l’unité (UP, pouvoir 28,8%).

Le leader du MDR, par ailleurs sénateur de Nimba (Nord) qui se présentait pour la seconde fois la présidentielle après 2011, a indiqué que son soutien à l’ex-footballeur s’inscrit dans le cadre de la déclaration de Ganta (Nord).

Selon cette déclaration, les partis de l’opposition se sont engagés à travailler d’un commun accord pour une victoire à l’issue des élections.

Arrivé troisième en 2011 avec 12% des voix, il avait soutenu la présidente et prix Nobel de la paix, Ellen Johnson Sirleaf (2005-1017).

Elu sénateur dans le comté de Nimba en 2005, Prince Johnson a été « l’un des acteurs importants » de la première guerre civile libérienne (1989–1996), selon plusieurs organisations de défense des droits de l’Homme.

