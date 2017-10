Â«Jâ€™ai indiquÃ© que lâ€™Etat serait amenÃ© Ã  subventionner le solaireâ€¦je nâ€™ai laissÃ© entrevoir aucun scepticisme Â» (Mise au point)

Mise au point (Energies renouvelables) – Gnigbognima Siriki (cadre du ministère du pétrole) :

C’est avec stupeur que j’ai lu le titre de votre article relatif au compte rendu de la formation initiée par le Rjper: » Energies renouvelables en Côte d’Ivoire- un cadre du Ministère de l’énergie sceptique sur l’usage du solaire ». Non, je conteste ce titre qui ne reflète pas le message que j’ai porté. En effet, face aux allégations de l’expert du Ministère du tourisme qui faisait croire que la Côte d’Ivoire ne faisait rien pour promouvoir l’énergie solaire, j’ai indiqué que cela n’était pas exact car d’importantes actions étaient menées pour promouvoir l’énergie solaire, à savoir que :

– Depuis 2012, la Côte d’Ivoire a réduit de moitié la TVA sur le matériel solaire afin que son prix soit plus bas et donc accessible à plus de personnes,

– Le Ministère avait même prévu d’introduire dans les textes d’application du code de l’électricité des mesures plus incitatives et que le Ministère de l’économie a suggéré de le faire à travers les annexes fiscales.

– Les autorités ivoiriennes prévoient d’électrifier environ 100 localités à l’énergie solaire.

Pour vous permettre d’avoir plus de connaissance que le commun des ivoiriens sur la problématique de l’énergie solaire, j’ai indiqué que le kWh du solaire est plus élevé que celui de l’hydroélectricité et que pour ramener ce coût aux mêmes proportions, l’Etat serait amené à le subventionner afin que les tarifs de l’électricité ne connaissent pas une hausse pour refléter la réalité des coûts de production. Pour finir, je me suis interrogé si l’Etat en avait les moyens aujourd’hui.

En somme, je n’ai, au cours de cette formation, laissé entrevoir un quelconque scepticisme sur l’usage du solaire. J’ai présenté quelques barrières au développement de l’énergie solaire et les actions prises par l’Etat pour les lever. Mon but était que vous, journalistes, qui relayez l’information, en soyez plus instruits et je pense que tel était l’objectif du RJPER. Tel fut en réalité le message que j’ai porté relativement au solaire.

Cordiales salutations à vous.

GNIGBOGNIMA Siriki, Ingénieur Génie Énergétique

Sous-directeur par intérim de l’Economie d’Energie

DIRECTION GENERALE DE L’ENERGIE

MINISTERE DU PETROLE ET DE L’ENERGIE DE LA COTE D’IVOIRE

Commentaires Facebook

Commentaires