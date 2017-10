La CÃ´te-dâ€™Ivoire prend part Ã  la 76Ã¨ AssemblÃ©e plÃ©niÃ¨re du ComitÃ© consultatif international du coton en Uzbekistan

Apres avoir abrité les réunions des Organisations Internationales des Produits de Base, telles l’Organisation Internationale du Cacao(ICCO) et l’Organisation Internationale du Café(OIC), la Côte d’Ivoire s’apprête à abriter celles du Comite Consultatif International du Coton(CCIC) l’année prochaine.

Suite à la réunion de la Commission Permanente du Comité Consultatif International du Coton (CCIC) qui s’est réunie le mardi 31 mai 2017, à Washington DC, aux Etats-Unis, le Conseil du CICC (76ème) en sa session du 27 Octobre 2017 tenue à Tachkent (UZBEKISTAN), a validé la recommandation de ladite commission relative à la tenue prochaine de la plénière du CICC (77ème session) du 1er au 10 Décembre 2018 à Abidjan (Côte d’Ivoire).

Placée sous le thème du coton à l’ère de la mondialisation et du progrès technologique, la 76ème Assemblée Plénière du CCIC a permis aux pays membres et observateurs d’échanger sur des thèmes pertinents de l’actualité cotonnière mondiale, notamment :

• L’exploitation de la diversité génétique du coton

• Les tendances dans l’industrie textile et la concurrence inter-fibres

• Les mesures pour augmenter les rendements du coton

• Les nanotechnologies pour les tissus actuels et futurs

• Les stratégies de promotion du coton

• Les opportunités et les défis pour le transfert de technologies

• La technologie moderne d’égrenage du coton

• Les effets de la production de coton OGM et non-OGM

• Les tendances de la recherche

• et les développements récents dans les systèmes de logistique et d’assurance.

La Côte d’Ivoire a participé à cette importante plénière à travers une importante délégation composée de Messieurs Aly TOURE, Représentant Permanent de la Cote d Ivoire auprès des Organisations Internationales des Produits de Base, du Dr Adama Coulibaly, Directeur General du Conseil Coton Anacarde de la République de Côte d Ivoire et de ses collaborateurs, du Firca,de l’Inter Coton et des planteurs de coton.

Au cours de cette réunion, la Côte d’Ivoire a présenté sa candidature pour abriter la 77ème Assemblée Plénière du CCIC, prévue en 2018. A la suite de l’intervention du Dr Adama Coulibaly, les cinquante-cinq (55) membres du CICC ont décidé, à l’unanimité, d’accepter l’offre de la Côte d’Ivoire d’abriter ladite Assemblée en Décembre 2018.

Cette date marquera, par ailleurs, le quarante-cinquième anniversaire de l’adhésion de la Côte d’Ivoire en 1973 à cette organisation intergouvernementale, créée à Washington DC, en septembre 1939, en vue d’encourager la coopération dans le domaine du coton, en servant de centre d’échange pour les informations techniques relatives à la production, la consommation, le commerce et les stocks de coton. En outre, le CCIC constitue un forum de discussion qui permet de promouvoir une filière cotonnière saine, rentable et durable.

En conclusion, la tenue de la 77ème Assemblée Plénière en Cote d’Ivoire donnera l’occasion à notre pays, premier pays membre ouest-africain du CCIC, de participer de manière effective aux discussions relatives aux défis auxquels se trouve confrontée l’économie cotonnière mondiale.

Fait à Tachkent (Ouzbékistan) le 27 Octobre 2017.

La Représentation Permanente de la Côte d’Ivoire

Auprès des Organisations Internationales de Produits de Base.

