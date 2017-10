Côte d’Ivoire: Lancement officiel des travaux d’élargissement du boulevard de Marseille

Roland KLOHI

Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a officiellement lancé vendredi, sous les yeux des riverains, les travaux d’élargissement et de renforcement du boulevard de Marseille, un des « axes stratégiques » de la ville d’Abidjan.

« Le boulevard de Marseille est une voie stratégique à Abidjan. Il constitue avec le boulevard Valéry Giscard d’Estaing (couramment appelé boulevard VGE), le boulevard du port, des voies structurantes du réseau routier des communes au Sud d’Abidjan », a affirmé M. Gon Coulibaly.

Les travaux sur le boulevard de Marseille, a poursuivi le Premier ministre, vont contribuer à « décongestionner le trafic à Abidjan » mais aussi au « développement du potentiel économique » de la ville, « vitrine économique de la Côte d’Ivoire » qui concentre le « quart de la population nationale et plus de 60% des emplois formels du pays, et contribue au même pourcentage à son produit intérieur brut ».

« Le coût de l’aménagement (du boulevard) sur une longueur totale de 13,4 km est évalué à 50,6 milliards FCFA TTC », a dit Amadou Gon Coulibaly, précisant que les travaux sont cofinancés par la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et l’Etat ivoirien.

Le boulevard de Marseille sera aménagé en 2X2 voies, depuis le pont Félix Houphouët Boigny jusqu’au boulevard VGE, en passant par le carrefour Nouvelle Pergola.

Les travaux, qui dureront 18 mois, devraient permettre, entre autres, de désengorger le boulevard VGE (long de 8 km et large de 100 m, le plus grand d’Abidjan) de réduire le temps de parcours sur l’axe concerné d’au moins 60%, de réduire le nombre d’accident de circulation de 30%, de réduire le coût d’exploitation des véhicules de 50%.

Selon Amadou Gon Coulibaly, « d’autres projets majeurs, d’un coût total de 475 milliards FCFA, seront lancés dans les mois à venir ».

Il s’agit notamment de la réhabilitation du pont Félix Houphouët Boigny, la construction du quatrième pont d’Abidjan que reliera la commune du Plateau (quartier des affaires) à la commune de Yopougon (la plus grande d’Abidjan), la construction d’autoroutes de contournement d’Abidjan.

