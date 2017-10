suite de la découverte d’armes de guerre dans une villa à Bouaké, propriété de Monsieur KONE Kamaraté Souleymane, responsable du protocole du Président de l’Assemblée nationale, une information judiciaire avec mandat de dépôt a été ouverte le 9 octobre 2017 contre celui-ci et toutes autres personnes concernées, pour des faits de détention, d’entreposage et de cession d’armes de guerre et de munitions ainsi que de complot contre l’autorité de l’Etat.

Une situation qui donne depuis quelques temps, des déclarations relayées par la presse nationale et internationale, faisant état de ce que certaines autorités ivoiriennes étaient informées de l’existence de cette cache d’armes en ce domicile.

« Le Procureur de la République tient à faire connaître que la détention, l’entreposage et la cession d’armes de guerre et de munitions de première catégorie constituent des infractions formelles qui sont consommées par la simple commission des actes incriminés. « Aussi, ajoute un communiqué signé du procureur adjoint, Kanga Yao, « ces déclarations, qui visent à mettre hors de cause l’inculpé, sont sans incidence sur l’existence desdites infractions. »

