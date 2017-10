Côte d’Ivoire: Le PM Amadou Gon Coulibaly comble les enfants handicapés de Sikensi

Actions de bienfaisance en France

Dans le cadre de ses activités annuelles, l’association des Ivoiriens aux Mureaux et dans les Yvelines (AIM 78) en banlieue parisienne, a organisé le samedi 14 Octobre 2017, à l’espace des Habitants de Becheville, un gala de bienfaisance au profit des enfants handicapés de Sikensi. L’objectif des membres de l’association était de parvenir à lever des fonds afin de financer la construction d’un local de motricité pour le Centre des Handicapés de Sikensi.

Cette manifestation ô combien importante était placée sous le parrainage de M. Aly Touré, Représentant Permanent de la Côte d’Ivoire auprès des Organisations Internationales des Produits de Base à Londres. Le parrain était accompagné pour la circonstance d’une forte délégation composée de Messieurs Simplice Ongui, opérateur économique à Londres, Mohamed Traoré, opérateur économique à Paris, Karim Wally, journaliste, Dramane Cissé, opérateur Economique à Paris et Président de l’association Affo Fassoco, et de Doumbia Moussa, opérateur économique à Paris et Secrétaire général de Affo Fassoco. Par ailleurs, plusieurs personnalités ont également honoré cette soirée de bienfaisance de leur présence. Il s’agit entre autres du maire de la Commune, de Jean Marie Tetart, ancien député et maire de la commune de Houdan, ainsi que de nombreuses personnalités de la société civile œuvrant dans le département.

Dans son allocution, le parrain de la cérémonie, Aly Touré a salué l’initiative et informé l’association d’un don du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly pour permettre la réalisation de ce projet qui contribuera sans aucun doute au bonheur des enfants de Sikensi et de leurs parents. Le locataire de la Primature contribue ainsi au bien-être de ces enfants en offrant à l’association, la somme de cinq mille Euros (plus de 3,2 millions F CFA).

L’occasion était belle pour M. Touré de prôner la paix et la réconciliation entre les filles et fils de Côte d’Ivoire dans leur diversité. Ce message fort a également été renforcé par plusieurs orateurs qui ont souligné la nécessité pour les populations ivoiriennes de faire preuve de pardon et se réconcilier de manière effective. C’est le lieu de féliciter la présidente de l’AIM78, Mme Tikisha Digbeu Thérèse qui n’a ménagé aucun effort en vue de lever les fonds pour la construction de ce local de motricité au profit du centre des handicapés de Sikensi. Cette soirée animée par Zap Krasso a été rehaussée par la présence de l’artiste Gadji Céli Saint Joseph qui a égayé le public à travers plusieurs chansons de son répertoire musical. L’ancien footballeur international a aussi lancé un cri de cœur en faveur de la réconciliation en Côte d’Ivoire.

