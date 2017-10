Incendie des marchés en Côte d’Ivoire – Des commerçants satisfaits du soutien du gouvernement

Par Connectionivoirienne

En Côte d’Ivoire, les incendies de marché sont récurrents et la série noire est loin de s’estomper. De janvier à septembre 2017, selon une organisation de commerçants, pas moins de sept incendies de marché sont survenus sur l’ensemble du territoire. Le plus grave étant le ravage par les flammes du grand marché d’Abobo dans la nuit du 17 au 18 septembre 2017.

Après ce sinistre d’Abobo tout comme celui d’Adjamé en juin 2017, le gouvernement a apporté son soutien moral, voire financier aux commerçants qui ont tout perdu. A Abobo, particulièrement, le premier ministre Gon Coulibaly à la tête d’une forte délégation a rencontré les sinistrés le 20 septembre pour leur témoigner le soutien de l’Etat. Il avait remis 30 millions de FCFA et promis la reconstruction du marché ainsi que la réinstallation gratuite des commerçants.

Face aux journalistes vendredi à la Maison de la presse, le président du Conseil Fédéral des commerçants de Côte d’Ivoire (Cfc – Ci) Lamine Ouattara a estimé qu’une telle mobilisation au sommet de l’Etat constitue pour sa corporation une lueur d’espoir. « Par notre voix, les Commerçants de Côte d’Ivoire tiennent à marquer leur infinie gratitude au Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly et à tout son gouvernement pour l’acte fort de solidarité posé en faveur des Commerçants d’Abobo. De notre point de vue, c’est le départ, le catalyseur des actions d’envergure à mener pour la redynamisation du secteur du Commerce en Côte d’Ivoire », s’est-il exprimé.

M. Lamine a profité de cette occasion pour égrener les difficultés qui sont celles des commerçants, notamment en matière d’assurance risque. Pour lui, si très peu de compagnies d’assurances n’osent pas assurer les commerçants, c’est en raison de certaines défaillances dans l’activité commerciale. Une compagnie d’assurance, explique-t-il, a besoin de savoir qui est le propriétaire d’un local avant de s’engager dans un contrat d’assurance. « On en veut aux compagnies d’assurance pour rien. Généralement, les marchés appartiennent aux mairies et en réalité à l’Etat. Malheureusement, les actes de transfert de compétence de l’Etat aux mairies n’existent pas dans les faits. Or celui qui assure doit s’assurer qu’il n’y a pas de vice caché », a expliqué M. Lamine qui pense que le temps est venu pour que les commerçants eux-mêmes construisent des marchés sur fonds propres. Ce qui passe, selon lui, par l’acquisition de terrains. « Oui, nous pouvons reconstruire nous-mêmes mais faut-il que nous ayons un accord avec l’Etat », a-t-il relativisé.

