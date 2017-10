Pollutec 2017: Le Maroc et la Côte d’Ivoire signent un accord dans le domaine de l’environnement

Le secrétariat d’État chargé du Développement durable et le ministère de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement durable de la Côte d’Ivoire ont signé, vendredi à Rabat, un plan d’action 2017-2019 dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de coopération dans le domaine de l’environnement et du développement durable conclu, devant le Roi Mohammed VI, le 20 janvier 2015 à Marrakech. L’invitation de la Côte d’Ivoire en sa qualité de pays d’honneur à la 9-ème édition du Salon Pollutec Maroc vient, d’ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de ce Plan d’action.

Paraphé par la Secrétaire d’État chargée du Développement durable, Nezha El Ouafi et la ministre ivoirienne de la salubrité, de l’environnement et du développement durable, Ouloto Anne Désirée, ce plan d’action est axé sur l’échange d’expériences entre les deux parties sur des thématiques d’intérêt commun convenues au niveau du Protocole d’Accord, notamment en matière de gouvernance environnementale et climatique, de l’économie verte et de la gestion des pollutions industrielles des déchets et des ressources naturelles, indique un communique du secrétariat d’État.

Ce plan d’action porte également sur la participation de fonctionnaires des deux parties à des sessions de formation et l’identification et l’élaboration d’actions communes et la recherche des possibilités de leur financement auprès des institutions régionales et internationales.

Madame Ouloto Anne Désirée conduisait la délégation officielle ivoirienne de cette 9e édition de Pollutec Maroc, le salon international des équipements, technologies et services pour les secteurs de l’environnement (eau, déchets, air, énergie) qui s’est tenue du 24 au 27 octobre 2017 à la Foire internationale de Casablanca. Ce rendez-vous annuel a accueilli 250 éco-industriels marocains et étrangers, notamment des exposants porteurs de solutions innovantes qui ont rencontré près de 6.000 visiteurs professionnels à la recherche de partenariats technologiques et commerciaux, d’informations techniques et/ou de nouveaux fourni

Lors de sa visite au Maroc, la ministre ivoirienne a procédé à la visite de la décharge d’Oum Azza de Rabat, pour s’enquérir de l’expérience marocaine en matière de tri valorisation des déchets, d’intégration des chiffonniers et de création d’emplois verts en la matière.

Elle a, aussi, assisté aux travaux de la réunion de la délégation marocaine à la COP23. Les deux responsables ont profité de cette occasion pour s’inviter mutuellement aux Side Events qui seront organisés par leur pays respectifs en marge de la 23ème conférence des Parties, prévue du 6 au 17 novembre à Bonn, en Allemagne.

Commentaires Facebook

Commentaires