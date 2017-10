France: Les premiers députés de la Côte-d’Ivoire reçus à l’Assemblée nationale

C’est le vendredi 27 octobre 2017 à 17 h que M. Xavier-Cyrille Brun, Conseiller diplomatique du président de l’Assemblée nationale Française, a reçu au 128, rue de l’Université, Hôtel de Lassay, le président Méambly et son Groupe parlementaire « Agir pour le peuple ». Cette rencontre, à l’initiative du Groupe parlementaire, fait suite à un courrier adressé mi-juillet de cette année au président de l’Assemblée nationale française M. François De Rugy qui, empêché auprès du président de la République française, Emmanuel Macron pour les événements en Catalogne, a demandé à son Conseiller diplomatique de les recevoir.

A cette occasion, le président Méambly était en compagnie de Monsieur Alain Ekissi, député d’Azaguié, et de son porte-parole résidant en France, Monsieur Sehi Antoine.

Après les salutations et autres présentations d’usage, le président du Groupe parlementaire Agir pour le peuple a offert au président François De Rugy, un magnifique boubou traditionnel Wê et un tableau représentant la Côte d’Ivoire, son emblème l’Eléphant et deux mains se saluant et qui symbolisent l’amitié et la fraternité inébranlable en Côte d’Ivoire. Le Conseiller diplomatique Xavier Brun a reçu également un boubou traditionnel Wê.

Poursuivant leur entretien, le président Méambly a tout d’abord présenté son Groupe parlementaire et exposé sur sa vision de ce que pourrait être la réconciliation en Côte d’Ivoire à travers la présentation succincte des deux propositions de loi faites par son Groupe à l’Assemblée nationale ; à savoir la proposition de loi portant amnistie et celle portant indemnisation des victimes.

Au sujet de ces lois, le président Méambly fera savoir que l’idée principale qui sous-tend ces deux propositions de loi, c’est l’exceptionnelle « soif de paix et de réconciliation » que réclament toutes les populations sans exception, qui vivent sur le sol de la Côte d’Ivoire. Et en tant que représentants du peuple, lui et son Groupe parlementaire peuvent l’affirmer sans risque de se voir contredire.

Cependant le dialogue politique inclusif ayant malheureusement montré ses limites depuis 7 ans, les députes de « Agir pour le peuple » estiment qu’il faille trouver un moyen qui puisse quelque peu faire l’unanimité et dans lequel chacun trouverait son compte, avant que les élections de 2020 ne viennent à nouveau cristalliser les passions et faire revivre aux populations ivoiriennes ce scenario macabre qu’elles ne demandent qu’à oublier. D’où les deux propositions de loi portant amnistie et Indemnisation des victimes.

Selon lui, c’est donc en raison des liens historiques du cordon colonial qui fut tissé par les illustres présidents Félix Houphouët Boigny et le général De Gaulle, mais également pour le partenariat gagnant-gagnant qui lie aujourd’hui la Côte d’Ivoire, pays sur la voie de l’émergence, à la France, la 5ème puissance mondiale, que son Groupe parlementaire est venu solliciter le soutien politique des parlementaires Français à travers leur président François De Rugy.

Le président Méambly a insisté sur le fait que la France possède 17.000 ressortissants en Côte d’Ivoire et 700 entreprises qui jouent un rôle majeur dans l’économie ivoirienne, en contribuant à hauteur de près de 50 % aux recettes de l’Etat ivoirien en matière de Tva, de redevances et d’impôts sur les sociétés, avec un chiffre d’affaires cumulé qui représente environ 30 % du Pib du pays. Ces données font de la France, le principal partenaire de la Côte d’Ivoire dans la zone Uemoa et la tête de pont de tous les Investissements directs étrangers (Ide) avec 39% des 7 milliards d’euros investis par l’Europe.

Tous ces intérêts français militent donc en faveur d’une intervention politique pressante de la part de la France pour résoudre la crise ivoirienne. Cette intervention diplomatique serait hautement plus bénéfique que celle qui consisterait à s’interposer en temps de conflit armé comme on l’a vu par le passé en 2004 avec la destruction des aéronefs ivoiriens et en 2011 pour la chute de l’ex-président Laurent Gbagbo.

Il ajoutera que la diplomatie française doit prendre ses responsabilités dans la résolution de la crise en Côte d’Ivoire et que c’est le sens de sa démarche auprès du président De Rugy.

Pour finir, le président de « Agir pour le peuple » a fait un bref compte rendu de l’ensemble des actions et rencontres que son Groupe parlementaire a entreprises jusqu’à ce jour et qui se trouvent compilées dans un document de 250 pages remis officiellement au Président de l’Assemblée nationale de France à travers son Conseiller diplomatique, M. Xavier Brun. C’est en l’occurrence trois visites à La Haye pour recueillir les avis et suggestions de l’ex-président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, qui sont des leaders d’opinions importants dans la résolution de la crise ivoirienne, de nombreuses rencontres avec les ambassades accréditées en Côte d’Ivoire telles la Suisse, la Belgique, la Grande Bretagne, le Canada, l’Afrique du Sud etc. Des échanges avec les leaders de partis politiques comme le Rdr, le Fpi, l’Urd, le Pit, les leaders de la société civile, les religieux, les Organismes internationaux tels le Pnud, le Ndi…

Prenant la parole à son tour, M. Xavier Brun a tout d’abord remercie le président Méambly et son Groupe parlementaire pour la qualité et le courage de leur démarche, avant de soumettre son hôte à une série de questions pour mieux comprendre la situation qui prévaut en Côte d’Ivoire. Il voulait savoir en substance s’il existait quelques hommes politiques ou personnalités qui seraient réfractaires à la réconciliation en Côte d’Ivoire et quels seraient les principaux bénéficiaires de ces deux lois, avant de lui conseiller également de se rapprocher du Groupe d’amitié parlementaire Franco-ivoirienne pour poursuivre sa démarche.

Pour répondre à toutes les préoccupations de M. Brun, le président Méambly lui dira en substance qu’il n’existe aucune personnalité, ni leader politique qui s’oppose véritablement à la réconciliation en Côte d’Ivoire. Les politiques, a-t-il appris, restent campés sur leur position par fierté et égoïsme oubliant la souffrance de nombre de populations. Seule l’adoption de ces lois pourra être un bon consensus pour toutes les parties, a-t-il ajouté. Et bien entendu les bénéficiaires sont les 25 millions d’habitants de notre pays pour la paix que ces lois leur apporteront. Cependant les premiers bénéficiaires seront tous les prisonniers d’opinion et à peu près 60 000 exilés Ivoiriens qui se retrouvent dans les pays limitrophes de la Côte d’Ivoire et partout ailleurs dans le monde. C’est pourquoi le Groupe parlementaire « Agir pour le peuple » croit fermement que la diplomatie française peut aider en accompagnant le président de la République de Côte d’Ivoire à entreprendre une telle démarche pour le bien de tous sans exception. Aucune démarche n’est de trop pour que notre pays retrouve la vraie paix, conclura-t-il.

A la suite du député de Facobly, le Conseiller diplomatique du président de l’Assemblée nationale de France, a promis faire un compte rendu fidèle de leur démarche à son patron avant de leur faire visiter les installations du Palais Bourbon.

