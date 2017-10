Le Rdr ce n’a pas le même parcours que le Pdci (Adama Bictogo)

Afrikipresse

Invités dimanche 29 octobre 2017 sur le plateau du « Débat africain » présenté sur Rfi par le journaliste Alain Foka, Adama Bictogo du Rassemblement des républicains (RDR), Kouadio Konan Bertin dit KKB et Jean-Louis Billon du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci), ont parlé des thématiques de la présidentielle de 2020 et de la réconciliation nationale.

La position exprimée par KKB est que le Rdr doit se déterminer clairement à soutenir un cadre du Pdci, en 2020. Il a été soutenu dans cette position par le porte-parole adjoint du plus vieux parti de Côte d’Ivoire, Jean-Louis Billon. Selon cet ex-ministre « le candidat issu du parti unifié (si on y arrivait) doit être un cadre du Pdci ».

Pour Adama Bictogo, « l’appel de Daoukro s’adresse à Alassane Ouattara. C’est un appel de raison et de cœur ». Il explique que cet appel contenait 3 dispositions : « après un programme de gouvernement commun, il a été décidé d’aller à une candidature unique sur la base d’un groupement politique que nous avions mis en place. Et ce groupement politique tient en trois dispositions. La première, c’était la candidature unique. La deuxième, c’était d’aller aux élections générales d’État ensemble . La troisième, c’était le parti unifié. Aujourd’hui, sur les trois dispositions, il y a deux qui ont été faites. Il ne reste plus que la troisième qui est le parti unifié ». Il a ainsi posé le parti unifié comme la condition pour aller à une candidature unique en 2020.

« Qu’il (le candidat unique) soit du Pdci ou du Rdr, on veut un candidat qui permette de gagner ces élections », a précisé le secrétaire général adjoint du Rdr. Et KKB de rebondir : « Soyez rassuré, au Pdci, nous avons des cadres capables de remporter ces élections ». Les deux responsables du Pdci ont soutenu que « le seul héritage politique qu’Houphouet-Boigny a laissé, c’est le Pdci », et ont souhaité que « les autres partis reviennent dans la maison commune ».

« On considère au Rdr, parlant de parti unifié, que c’est l’idéologie, c’est l’esprit Houphouet qu’on retient. Ce n’est pas à travers l’appellation. Le Rdr s’est forgé une identité. Le Rdr a eu un parcours. C’est un parti qui naît dans la douleur. Ce n’est pas le même parcours que le Pdci. C’est vrai qu’on est né de parents Pdci, mais moi, la moitié de ma vie, je l’ai consacrée au Rdr. Naturellement, je n’ai pas envie de perdre cette identité », a réagi l’ex Président du Comité d’organisation du récent congrès du RDR.

Franck Ettien

