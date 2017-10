L’Université de Bouaké organise une Journée d’accueil et d’information pour ses nouveaux étudiants

Rentrée 2017-2018 à l’Université Alassane OUATTARA

Le Président de l’Université Alassane Ouattara (UAO), le Professeur Lazare POAMÉ, a présidé le 28 octobre 2017, à la Présidence de cette Institution, une séance de travail pour préparer l’organisation de la Journée d’Accueil et d’Information des Nouveaux Etudiants (J.A.I.N.E).

Cette cérémonie aura lieu le jeudi 02 novembre 2017 à 8h00, au campus 2. Elle vise à accueillir les étudiants nouvellement orientés à l’UAO, à les informer et à leur présenter l’Institution : ses infrastructures, ses différentes composantes, ses offres de formation et leurs débouchés, son positionnement national et international, son Centre Régional des Œuvres Universitaires (CROU-B), etc.

Une visite de stands donnera aux nouveaux étudiants, l’opportunité d’échanger avec les structures de formation et les services sociaux de l’Université Alassane Ouattara. Dans l’après-midi, le festif de la cérémonie fera place au studieux avec le début effectif des cours à 14h 30 mn.

Le Président de l’UAO et son équipe ont donc tenu à mobiliser tous les acteurs de l’Université, le comité d’organisation, en particulier, afin que cette J.A.I.N.E.-UAO 2017 soit une réussite. Le Président a, particulièrement, émis le vœu de voir les premiers cours magistraux témoigner de la qualité de la formation à l’UAO.

Il a, enfin, lancé un appel à tous les nouveaux étudiants mais aussi à tous les anciens afin que tous participent à la J.A.I.N.E.-UAO 2017. Cette « fête studieuse » inaugure une année universitaire que le Professeur POAMÉ espère régulière, apaisée et productive.

Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Professeur BAKAYOKO-LY Ramata, travaille à la normalisation des années universitaires en Côte d’Ivoire.

L’élaboration du calendrier de l’année académique 2017-2018, fixant une rentrée unique pour toutes les universités et grandes écoles et la publication, il y a quelques jours, des orientations des nouveaux bacheliers s’inscrivent dans cette politique de normalisation.

L’Université Alassane Ouattara, avec à sa tête le Professeur Lazare POAMÉ, entend bien jouer sa partition dans cet effort solidaire de maîtrise du calendrier académique, gage de l’excellence et d’un meilleur positionnement des universités ivoiriennes sur l’échiquier international.

