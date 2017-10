Mariam Dao Gabala (femme leader en Côte-d’Ivoire): « Je ne cours pas derrière l’argent, c’est l’argent qui court derrière moi »

Par Connectionivoirienne

Partage d’expérience – Mariam Dao Gabala (femme leader) :

“Je ne cours pas derrière l’argent, c’est l’argent qui court derrière moi”

L’hôtel AzalaÏ a abrité récemment un important rendez-vous d’hommes d’affaires pour un partage d’expérience afin de susciter le goût d’entreprendre chez les jeunes.

A cette tribune d’échanges dénommée « Business Dating Abidjan », Mariam Dao Gabala qui a dirigé un temps la coalition des femmes leaders et l’homme d’affaires nigérian Jimson Olufuye ont parlé de leur parcours professionnel.

Madame Gabala a expliqué comment, partie de l’ambition d’être médecin, elle a viré dans le management jusqu’à être nommée directrice administrative et financière à 24 ans et comment elle a gagné la confiance de la banque mondiale à 25 ans pour financer des femmes qui ne rentraient pas dans les critères traditionnels de cette banque.

« Les jeunes d’aujourd’hui vont travailler sans avoir d’ambition. A 24 ans j’étais Daf dans un cabinet de consultance. J’ai dit à mon Dg qu’en plus de ma fonction, je voulais faire de la consultance et aider les femmes qui exercent dans l’entreprenariat. Aussitôt, je suis partie de cette entreprise pour créer ma propre boite. La banque mondiale m’a fait confiance et m’a demandé à 25 ans, de faire un audit des institutions de formation dans 8 pays africains. (…) J’ai osé proposer une alternative et j’ai amené la Banque mondiale à financer ceux qui ne répondaient pas aux critères (habituels). C’est de là qu’est venu le financement du marché de Cocovico (un marché du vivrier à Angré Djibi, ndlr) », a-t-elle révélé un pan de son parcours.

De ce qui précède, cette diplômée de l’Esca (Ecole de commerce) affirme que le leader ou le manager doit être capable de proposer des alternatives. Ce qui passe, dit-elle, par la confiance en soi, l’audace de changer ce qui existe et la passion.

Sur un autre ton, l’ancienne promotrice de la campagne féministe « Pourquoi pas une femme ?» révèle ce qui fait sa personnalité. « Le but de ma vie, c’est de servir. Je ne cours pas derrière l’argent mais c’est l’argent qui court derrière moi. Je suis ce que je suis, j’affirme toujours et en tout lieu mon africanité. Je porte toujours des tenues africaines adaptées », se décrit-elle.

Au passage, elle explique pourquoi après un lobbying assidu en son temps pour la promotion des femmes aux postes de décision, elle n’a jamais appartenu à un gouvernement. « Je suis indépendante d’esprit. Je veux garder ma liberté de parole et je n’ai jamais voulu me compromettre à un poste ministériel, c’est ce que je dis aux gens », coupe-t-elle court.

La promotrice de l’événement Ivan Corine Diakité a, quant à elle, expliqué à ses invités que ce rendez-vous est un cadre pratique de développement personnel et professionnel pour les dirigeants. Il s’agit, a-t-elle indiqué, d’établir régulièrement des rencontres entre les mentors et les ‘’mentorés’’ en vue d’un partenariat gagnant.

SD à Abidjan

sdebailly@yahoo.fr

