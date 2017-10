Ouattara inaugure le barrage de Soubré jeudi, 275 Mégawatts supplémentaires attendus en Côte-d’Ivoire

Energie électrique – Ouattara inaugure le barrage de Soubré jeudi

275 Mégawatts supplémentaires attendus

Abidjan, le 30 octobre 2017 – C’est maintenant effectif. Après quatre années de travaux, le projet d’aménagement hydroélectrique de Soubré, inscrit au programme du gouvernement du Président de la République Alassane Ouattara est aujourd’hui une réalité. Le barrage va injecter 275 mégawatts (MW) supplémentaires sur le réseau électrique ivoirien, faisant passer la puissance installée de la Côte d’Ivoire à environ 2200 MW, soit une augmentation de 804 MW depuis 2011.

La mise en service de ce projet majeur, le plus grand jamais réalisé en Côte d’Ivoire est une réussite à la fois technique, humaine, environnementale et un atout économique pour Soubré et toute la région de la Nawa. Ce projet marque la volonté du gouvernement ivoirien de faire une mise en valeur équilibrée des ressources naturelles en amorçant un virage hydroélectrique, en vue de soutenir la relance économique et produire de l’énergie propre, abondante et à moindre coût.

Le barrage de Soubré a permis la création de près de 5000 emplois sur une période de construction qui aura duré environ 4 ans, la création de plusieurs centaines d’emplois permanents, l’utilisation d’entreprises locales pour les prestations et la fourniture de matériaux (ciment, fer à béton, carburant, prestataires mécanique, électricité, sécurité, etc.).

Ce projet structurant va contribuer à la réduction de la pauvreté et favoriser une meilleure intégration socio-économique des populations vivant le long du fleuve Sassandra par le développement d’activités génératrices de revenus, telles que le commerce, la pêche, les services, l’hôtellerie. Il a permis de doter la zone d’infrastructures de base : 3 centres de santé dans les villages impactés, 5 écoles primaires, 13 localités électrifiées, etc. On note aussi la construction de 5 nouvelles cités (2 pour les travailleurs et 3 pour les villages réinstallés) et la construction d’un complexe sportif.

Techniquement, le barrage de Soubré, c’est 4,5 km de long et un total de 4 groupes (dont 3 de 90 MW et un petit groupe de 5 MW). Il est le fruit de la coopération sino-ivoirienne et a couté 331 milliards de FCFA. Après la mise en marche du Groupe 1 du barrage intervenue le 30 juin 2017 par le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, le Président de la République Alassane Ouattara procédera à la mise en service définitive le 02 novembre 2017 de ce barrage qui lui était cher et qui s’inscrit dans sa vison d’offrir aux populations ivoiriennes des projets d’infrastructures de développement d’envergure.

Source : Primature

