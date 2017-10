Côte d’Ivoire crise au FPI: Le Camp Affi appelle « à plus de responsabilité pour la marche vers l’unité »

Edwige FIENDE

Un camp du Front populaire ivoirien (FPI, opposition), dirigé par Pascal Affi N’Guessan, a appelé lundi les cadres de cette formation politique, »à plus de responsabilité dans leurs propos, pour ne pas entraver la marche vers l’unité du parti », en proie à des dissensions, après une conférence de Katinan Koné, porte-parole de l’ex-président Laurent Gbagbo, à Paris.

« La direction du FPI exhorte les uns et les autres à plus de responsabilité dans leurs propos et commentaires personnels afin de ne pas entraver la marche du parti vers l’unité et porter préjudice à la libération de (M.) Gbagbo », indique un communiqué signé de la porte parole Agnès Monnet.

Samedi, lors d’une conférence à Paris, M. Katinan a déclaré que Laurent Gbagbo « est pour l’unité du parti et souhaite que celle-ci se fasse autour » d’Abou Drahamane Sangaré, le chef de file de l’autre tendance du FPI, après une visite à l’ex-chef d‘Etat à la Cour Pénale Internationale (CPI).

« Koné Katinan confirme l’information de l’engagement » de M. « Gbagbo en faveur de l’unité du parti. Ce que certains camarades tentent de nier depuis (des) mois, nous nous en félicitons », ajoute le communiqué.

Le 13 octobre, Pascal Affi N’guessan, a affirmé que l’ex-chef de l’Etat, fondateur du FPI, lui a recommandé de se réconcilier avec M.Sangaré pour aboutir à une « unité », face à la presse.

Le parti de Laurent Gbagbo, est confronté à une crise interne. Deux camps divisés entre pro-Affi et pro-Sangaré, s’affrontent pour le contrôle du parti.

Fin juillet, Pascal Affi N’Guessan a reporté le congrès du parti initialement prévu en août pour « finaliser les actions entreprises dans le sens de l’unité » de la formation politique.

EFI

Alerte info/Connectionivoirienne.net

Commentaires Facebook

Commentaires