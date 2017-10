Côte-d’Ivoire Nigeria: Le Présiendt Ouattara invite Muhammadu Buhari au sommet Union Africaine – Union Européenne

Le Chef de l’Etat a effectué une visite d’Amitié et de Travail au Nigeria

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, a

effectué, ce lundi 30 octobre 2017, une Visite d’Amitié et de Travail à Abuja

(Nigeria).

Après les honneurs militaires qui lui ont été rendus et l’accueil réservé par la communauté ivoirienne vivant à Abuja, le Chef de l’Etat s’est rendu au Palais de la Présidence de la République où il a été accueilli par le Président de la République Fédérale du Nigeria, Son Excellence Monsieur Muhammadu BUHARI. Les deux Chefs d’Etat ont un entretien en tête-à-tête, d’environ 1 heure, avant de prendre part à un déjeuner offert en l’honneur du Président Alassane OUATTARA par son homologue nigérian.

Faisant le point de sa visite, le Président de la République a remercié le Chef de l’Etat nigérian pour son invitation et pour la qualité de l’accueil qui lui a été réservé. Il a indiqué avoir échangé avec lui sur le renforcement de la coopération bilatérale entre la Côte d’Ivoire et le Nigeria, mais également sur des sujets portant sur la sous-région, le continent africain et le monde.

S’agissant des questions bilatérales, le Président de la République a salué la qualité des relations qui unissent la Côte d’Ivoire et le Nigeria, et souligné la volonté du Président BUHARI et lui-même d’œuvrer davantage à leur renforcement. Il a traduit son admiration au Président du Nigeria pour les mesures mises en œuvre pour sortir son pays de la récession économique, due à la chute du prix du pétrole.

A cet égard, il a rappelé que la Côte d’Ivoire connaît depuis le début de cette année 2017, une baisse de 40% du cours du cacao. Cette baisse a eu, selon lui, un impact négatif important sur l’économie ivoirienne. Cependant, le gouvernement ivoirien, at-il rassuré, a pris des mesures efficaces pour faire face à cette situation.

En ce qui concerne la sous-région, le Chef de l’Etat a salué le leadership du Président Muhammadu BUHARI dans la lutte contre le terrorisme, notamment Boko Haram, et pour le maintien de la paix et la sécurité.

Il s’est également félicité de la convergence de vue avec son homologue nigérian sur la situation au Togo et au Liberia ; avant de réaffirmer sa volonté et celle du Président BUHARI d’œuvrer au renforcement de la démocratie et à la préservation de la paix dans la sous-région ouest-africaine.

Pour terminer, le Président Alassane OUATTARA a invité le Président du Nigeria à prendre part au prochain Sommet Union Africaine – Union Européenne, qui aura lieu les 29 et 30 novembre 2017, à Abidjan. Une invitation qui, du reste, a été chaleureusement acceptée par le Président BUHARI.

Au terme de cette visite d’Amitié et Travail, le Chef d l’Etat a quitté Abuja pour Abidjan où il a été accueilli par le Vice-Président Daniel Kablan DUNCAN, le Premier Ministre Amadou GON-COULIBALY, des membres du Gouvernement et du Cabinet présidentiel ainsi que par la haute hiérarchie des Forces Armées de Côte d’Ivoire (FAFCI).

