La Côte d’Ivoire à l’honneur à la semaine des tirailleurs en France

Philippe Kouhon

L’union nationale des tirailleurs africains des troupes coloniales et d’Outre-Mer (Chêne et Baobab) organise en fin de semaine à Paris, une cérémonie commémorative, de l’Armistice de 1918, en hommage aux ‘’Héros de France Venus d’Afrique et d’Ailleurs’’.

99 ans après la fin de la guerre 14-18, les descendants des soldats venus d’ailleurs pour combattre aux côtés des troupes françaises face l’ennemi allemand, sont toujours à la recherche d’une véritable reconnaissance des efforts fournis par leurs grands-parents pour sauver la France.

Cette année, la Semaine Nationale des Anciens Combattants, des Héros Venus d’Ailleurs, des Combattant d’Outre-Mer, des Tirailleurs Africains, de Madagascar, des Troupes Coloniales, des Indigènes et d’Indochine (SENACH2017), mettra à l’honneur de la Côte d’Ivoire. Au programme, une conférence est prévue le samedi 4 novembre 2017 de 13h30 à 17h au Centre de conférence du Palais Bourbon, Immeuble Chaban Delmas, Salle Lamartine, 101, rue de l’Université 75007 Paris (RER C, Métro ligne 8 ou 13, arrêt Invalides. Métro ligne 12, arrêt Assemblée Nationale); une cérémonie du dépôt de la gerbe et du ravivage de la Flamme du Souvenir sous l’Arc de Triomphe, sur la tombe du Soldat Inconnu, Champs Elysées, Place Charles de Gaulle, est prévue le Dimanche 5 novembre de 17h30 à 18h 30.

Lors de la première Guerre Mondiale 1914-1918, les Tirailleurs venus des colonies étaient plus de 555.491 soldats, dont 78.116 ont été tués. L’Afrique noire a, pour sa part, offert 164.000 combattants dont 33.320 furent tués, l’Indochine 43.430, 1.123 tués, l’Ile de la Réunion 14.423, 3 000 tués, Guyanne-Antilles 23 000, 2037 Tués.

Afrikipresse

