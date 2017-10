132 grossesses en milieu scolaire observÃ©es Ã  SoubrÃ© en CÃ´te-dâ€™Ivoire

Cent trente-deux cas de grossesse en milieu scolaire ont été observés à Soubré sur la période 2016-2017, a révélé, la coordonnatrice générale de Médecins du monde en Côte d’Ivoire, Clémence Doumenc Aïdara, lors d’une table ronde sur la mobilisation des ressources financières pour la planification familiale dans le district sanitaire de Soubré.

Elle a expliqué mercredi, en présence du secrétaire général 1 de la préfecture de Soubré, Tiègbé Bonaventure, et du directeur régionale de l’éducation nationale, Silué Laciné, que la Côte d’Ivoire est confrontée depuis plusieurs années à la problématique du nombre élevé de cas de grossesses non désirées et de la mortalité maternelle.

AIP

