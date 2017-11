Ethiopian Airlines annonce 4 vols directs par semaine entre la Côte-d’Ivoire et les USA dès janvier 2018

Abidjan – Le ministre des Transports, Amadou Koné et le colonel Wosenyeleh Hunegnaw, Directeur général de l’aviation civile éthiopienne ont paraphé vendredi à Abidjan l’accord aérien revisité entre les deux pays en vue de la liaison entre Abidjan et les Etats-Unis.

Cet accord vise à donner tous les moyens à Ethiopian Airlines qui a manifesté son intérêt pour l’exploitation de la liaison entre Abidjan et les Etats-Unis de réussir sa mission.

Selon le ministre Amadou Koné, il s’agit d’un accord amélioré qui tient compte des questions de protection environnementale, de sûreté entre la Côte d’Ivoire et l’Ethiopie, le tout en relation étroite avec la décision de Yamoussoukro qui prône l’ouverture du ciel africain aux compagnies du continent.

Le ministre Amadou Koné a annoncé que les différentes parties se retrouveront le 3 novembre pour planifier les chronos horaires, nécessaire à la rentabilité financière et commerciale de la liaison aérienne entre les trois compagnies que sont Air Côte d’Ivoire, Ethiopian Airlines et Asky. «Nous allons finaliser toutes les discussions relatives aux facilités. Le Gouvernement jouera sa partition pour que cette ligne soit rentable, attractive et qu’elle soit bénéfique à Air Côte d’Ivoire, Asky et Ethiopian Airlines », a rassuré Amadou Koné.

Ethiopian Airlines prévoit quatre vols directs par semaine entre Abidjan et des villes américaines à déterminer entre New York, Washington DC et une troisième ville dont la liaison sera assurée par un boeing 787 de dernière génération de 270 places.

Sur le plan technique selon l’accord, la compagnie ivoirienne se chargera de faire le ramassage des voyageurs de la sous-région pour les convoyer sur Abidjan afin de faciliter la tâche à Ethiopian Airlines qui les achemiront par vol direct vers les Etats-Unis. En contrepartie, les billets d’Air Côte d’Ivoire seront vendus dans les guichets d’Ethiopian Airlines aux Etats-Unis.

Le chef de délégation éthiopienne, le colonel Wosenyeleh s’est dit satisfait de la signature de cet accord qui selon lui renforce la coopération entre les deux pays. Le Gouvernement ivoirien espère qu’au plus tard en janvier 2018, le premier vol d’Abidjan vers les Etats Unis sera lancé, indique-t-on.

AIP

