Un accord de don du Programme compact du millennium challenge corporation (MCC) sera signé, mardi prochain, entre les gouvernements américain et ivoirien, a appris mardi APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.

Un communiqué de presse de la Coordination Nationale Compact-CI , transmis à APA, note que « la signature de cet accord de don, d’un montant de 524 740 000 dollars US (plus de 300 milliards de frs CFA) fait suite à l’approbation du Programme compact de la Côte d’Ivoire par le Conseil d’administration du MCC le 27 septembre 2017 ».

« Le Président Alassane Ouattara sera à Washington D.C. le mardi 7 novembre 2017 pour la cérémonie de signature de l’accord de don du Programme compact Côte d’Ivoire du millennium challenge corporation (MCC) », précise le communiqué.

Ce Programme compact de la Côte d’Ivoire, « permettra de stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté grâce à des investissements dans le secteur de l’éducation, de la formation technique et professionnelle, et dans le secteur des transports ».

Le projet «Compétences pour l’employabilité des jeunes et la productivité des entreprises» comprend un volet enseignement secondaire et un volet enseignement technique et formation professionnelle.

Le volet enseignement secondaire améliorera l’accès à l’éducation de base et notamment au premier cycle du secondaire, avec, entre autres, la construction de 74 à 84 collèges de proximité et renforcera la qualité de l’enseignement au secondaire avec un appui à la formation initiale des enseignants.

Un autre objectif important de ce projet est de renforcer la scolarisation des filles au secondaire afin d’atténuer les disparités entre les sexes. Le volet enseignement technique et formation professionnelle vise la création de 3 à 4 centres de formation professionnelle en partenariat public-privé en réponse aux besoins du marché du travail.

Les investissements du projet «Abidjan Transport» permettront d’accroitre la compétitivité de la ville d’Abidjan, en améliorant le mouvement des biens et des personnes dans la ville d’Abidjan, avec, entre autres, la réhabilitation de quatre voies routières principales. Egalement inscrit au projet, un volet important de renforcement des capacités de gestion et de planification des structures gouvernementales en charge des questions de transport et d’infrastructure routière, avec un focus sur l’entretien routier.

Selon Aïda Alassane N’Diaye-Riddick, Coordinatrice nationale du Programme compact-Côte d’Ivoire, son institution «poursuivra sur les prochains mois les travaux préparatoires requis pour une exécution réussie du programme. La période de mise en œuvre du Programme compact-Côte d’Ivoire est de cinq ans maximum ».

C’est le 16 décembre 2015 que la Côte d’Ivoire a été sélectionnée par le Conseil d’administration du MCC pour le développement d’un Programme compact.

