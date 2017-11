La Côte-d’Ivoire pose la 1ère pierre du barrage de Gribo Popoli et inaugure celui de Soubré

En Côte d’Ivoire, ce jeudi 2 novembre va être officiellement inauguré le barrage hydroélectrique de Soubré, situé dans le sud-ouest du pays. Lors de cette cérémonie, le président ivoirien Alassane Ouattara devrait procéder la mise en marche de la quatrième et dernière turbine de cet ouvrage d’une puissance totale de 275 mégawatts. Le barrage de Soubré a été financé à 85% par la Chine et a coûté 331 milliards de francs CFA (504 millions d’euros). Il illustre une volonté du gouvernement de miser sur les énergies propres pour réduire son déficit énergétique.

C’est l’aboutissement d’un mégaprojet démarré en 2013. D’une longueur de 4 km, le barrage de Soubré illustre une volonté du gouvernement ivoirien de diversifier son mix énergétique.

La mise en service complète ce barrage fait passer de 31 à 40% la part de l’hydraulique dans la fourniture d’électricité du pays, le reste revenant à l’énergie thermique.

Ce jeudi, le président Alassane Ouattara devrait aussi de poser la première pierre du barrage de Gribo Popoli, un autre barrage hydroélectrique situé 7 km en aval de Soubré.

La construction de cet ouvrage de 112MW, dont le coût est estimé à 263 millions d’euros (soit 173 milliards de francs CFA) repose aussi sur un financement chinois. Sa mise en service est prévue pour fin 2020.

La Côte d’Ivoire, dont le taux de couverture en électricité atteignait 53% en 2016, souhaite résorber son déficit énergétique, mais aussi se positionner en tant que pôle énergétique régional. Le pays exporte déjà 15% de sa production dans la sous-région.

La mise en service du barrage de Soubré porte à 2 200 MW la puissance installée du pays, chiffre que le gouvernement souhaite faire passer à 4 000 MW d’ici 2020.

SECTEUR DE L’ELECTRICITE :

QUELQUES PROJETS IMPORTANTS

CADRE INSTITUTIONNEL ET TEXTES REGLEMENTAIRES

Réalisé en 2014

o Promulgation de la loi 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l’Electricité par le Chef de l’Etat le 2 avril 2014

o Arrêté Interministériel 187/MPE/MIE/ du 7 mai 2014 portant réglementation des procédures de raccordement au réseau public de distribution électrique

En cours

o Elaboration des textes d’application de la loi portant code de l’électricité

o Elaboration des textes règlementaires relatifs aux énergies renouvelables

o Arrêté Interministériel MPE/MIE/MCAPPME portant règlementation des coûts de raccordement au réseau public de distribution électrique

A venir

o Elaboration des normes relatives aux équipements efficaces (lampes, panneaux solaires)

PRODUCTION

Réalisé en 2014

o Centrale thermique de CIPREL : réalisation du cycle ouvert de 111 MW

En cours

o Réalisation et mise en œuvre du plan Directeur Production-Transport

o Centrale thermique d’AZITO : réalisation du cycle combiné de 140 MW

o Centrale thermique de CIPREL : réalisation du cycle combiné de 111 MW

o Construction du barrage hydroélectrique de Soubré de 275 MW

o Réalisation des études du barrage hydroélectrique de Singrobo 2×22 MW

A venir

o Centrales hydroélectriques de GRIBO POPOLI (112 MW), LOUGA (280 MW)et Boutoubre (156 MW) sur le Sassandra ;

o Centrale hydroélectrique d’Aboisso Comoé, 90 MW sur le fleuve Comoé

o Centrales hydroélectriques Daboitié (91 MW), Tiassalé (51 MW) sur le fleuve Bandama ;

o Centrale thermique à cycle combiné de Songon 372 MW

o Centrale thermique à cycle combiné d’Abatta 369 MW

o Centrale thermique à cycle combiné de jacqueville 350 MW

TRANSPORT

En cours

o Projet d’extension du Poste d’AZITO en 225/15 kV et renforcement du réseau associé.

o Construction de la ligne 225 kV Laboa-Boundiali-Ferké

o Interconnexion Côte d’Ivoire – Liberia – Sierra-Leone – Guinée (CLSG)

o Projet de développement et de réhabilitation du réseau électrique de la Côte d’Ivoire

o Doublement de l’interconnexion CI/Ghana en 330 kV

o Bouclage 90 kV sud-est

o Démarrage des travaux du poste DJIBI 225/90/30 kV

o Démarrage des travaux du poste ANOUMBO 225/90/15 kV

o Réalisation de la liaison entre les postes de Yop 1 et Yop 2

o Réalisation de la ceinture 225 kV d’Abidjan

o Réhabilitation du réseau électrique de transport OUEST et construction associée de 20 postes source et de 1200 km de lignes haute tension

Envisagé

o Extension du réseau de transport

o Renforcement de lignes de transport EST

DISTRIBUTION

Réalisé en 2014

o Branchements sociaux : réaliser les branchements-abonnements de 80 000 nouveaux clients

o Programme d’Electricité pour Tous (PETP) démarré le 25 octobre 2014 : 200 000 abonnés par an jusqu’en 2017

En cours

o Etude du plan Directeur Distribution 2012_2030

o Programme Présidentiel d’Urgence (phase 3) : pour notamment, la réalisation de travaux sur le réseau électrique au profit des 19 régions

o Projet d’Urgence de Réhabilitation du Secteur de l’Electricité (PURE)

o Poursuite de la mise en œuvre des actions de lutte contre la fraude, les vols et actes de vandalisme

o Programme d’Electricité pour Tous (PETP) démarré le 25 octobre 2014, poursuite pour l’Intérieur dès janvier 2015 et pour Abidjan dès mars 2015

Envisagé

o Installation d’autotransformateurs de régulation sur les départs ADZOPE, BOUAFLE, TRANSUA, KOUNFAO, DUEKOUE et ANYAMA ;

o Installation des équipements de téléconduite des postes de distribution sur Abidjan et l’intérieur.

ELECTRIFICATION RURALE

Réalisé en 2014

o Programme National d’Electrification Rurale (PRONER 2020 : après 519 localités en 2013, 1000 localités sont cours d’électrification

o Alimentation de la région de Bouna à partir de la localité SACHE au Ghana

o Electrification rurale des 07 localités restantes du projet d’électrification de 23 localités financées par l’UE/ETAT

En cours

o Etude du plan Directeur d’Electrification Rurale 2012_2030

o Programme National d’Electrification Rurale (PRONER 2020) : plus de 600 localités en 2015

Envisagé

o Programme National d’Electrification Rurale (PRONER 2020) : 500 localités à électrifier par an jusqu’en 2020

ENERGIES RENOUVELABLES ET MAITRISE DE L’ENERGIE

Réalisé en 2014

o Projet pilote pour 4 localités (Gligbeuadji, Dedegbe, Debo1 et Detroya) par kits solaires pour EP, école et logement, centre de santé et logement et Chefferie

o Processus de sélection de promoteurs pour la production d’électricité en énergies renouvelables

• Dépouillement et analyses de plus de 160 offres provenant de plus 60 entreprises et publication des résultats en mars 2014

• Lancement de trois DAO de centrale (solaire 20 MC, petite hydraulique de Mankono 8 MW, biomasse de 20 MW) raccordée au réseau interconnecté le 16 octobre 2014

En cours

o Examen de l’offre de construction de la centrale BIOKALA de production d’électricité à partir de rejet de palmier de 40 MW

o Processus de sélection de promoteurs pour la production d’électricité en énergies renouvelables

• Lancement de DAO pour construction de mini réseaux alimentés par les énergies renouvelables (solaire et biomasse)

• Lancement de DAO pour l’électrification de localités par kits solaires photovoltaïques

o Examen du projet FEM de Promotion des mini-réseaux électriques alimentés par des énergies renouvelables en milieu rural pour la création d’activités génératrices de revenus

o Examen du projet d’électrification des communautés rurales avec des micro-réseaux de génération d’énergie solaire photovoltaïque autogérés dans la région du Zanzan

o Eclairage Public efficace

o Projet FEM de promotion de l’éclairage efficace dans les secteurs public, commercial et résidentiel ;

o Distribution de 5 millions de Lampes Basse Consommation (LBC) au niveau résidentiel

o Audit du système de climatisation et d’éclairage dans les bâtiments administratifs d’Abidjan

Envisagé

o Audit énergétique des complexes hôteliers et administratifs de Yamoussoukro

o Maîtrise de l’Energie dans les 20 Centres Hospitaliers (MECH) de Cote d’Ivoire

o Efficacité énergétique dans l’industrie

SECTEUR DES HYDROCARBURES

PROJETS A COURT ET MOYEN TERME

– Poursuite des évaluations des découvertes ;

– Forage des puits d’exploration : forage de plus de 10 puits d’exploration pour la période 2014 à 2016 et poursuite de la couverture sismique du bassin sédimentaire (exclusives et multi clients) ;

– Développement des gisements marginaux ‘Gazelle’, ‘Kudu’ et ‘Eland’ ;

– Promotion des blocs libres du bassin sédimentaire notamment des blocs de l’offshore très profond ;

– Extension du pipeline jusqu’à Ferkessédougou ;

– Construction d’un grand dépôt pétrolier à Ferkessédougou ;

– Accroissement des capacités de stockage de gaz butane

