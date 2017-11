Conflit à l’Ouest de la Côte-d’Ivoire: Wê et Baoulé ont fumé le calumet de la paix

Sous l’égide des élus et cadres mis en mission, le dimanche dernier, par la ministre Anne Ouloto pour le règlement pacifique du conflit du Goin-Débé. En présence du directeur général adjoint de Dgat, Bayo Ibrahim, les protagonistes ont dû se serrer la main et promis que de pareils incidents ne se reproduiraient plus.

Le président de l’Alliance Wê, Gouléhi Roussobrio Anatole et Nanan Méa Akessé, chef de la communauté baoulé du Cavally, tout comme Coulayes Victor Emmanuel, le chef de canton central de Guiglo ont tous invité les uns et les autres à s’inscrire dans le vivre-ensemble prôné par le Président Alassane Ouattara pour une paix durable dans la région.

Wê et Baoulé diront tous regretter les malheureux incidents de Goin-Débé qui ont fait sept morts, une vingtaine de blessés et des centaines de déplacés. » Nous avons honte, ces incidents ne doivent plus jamais avoir lieu entre frères après cinquante ans de cohabitation pacifique. Nous demandons pardon à nos frères Wê », dira Méa Akessé. « Nous sommes venus ici la tête baissée », renchérira le chef du campement de Princekro, Yao Koffi dit Prince.

La rencontre n’a pas duré longtemps. Personne n’est revenu sur les évènements tragiques, du moins le directeur général adjoint de la Dgat et les missionnaires d’Anne Ouloto ne l’ont pas permis. « Nous avons déjà eu des échanges avec vous conformément à la méthodologie de règlement de la ministre Anne Ouloto qui permet cette issue heureuse. L’objectif de cette rencontre est d’organiser le retour des déplacés dans leurs plantations et ensuite, sereinement, nous allons discuter des problèmes qui minent la région dans un cadre de concertation que les autorités administratives mettront en place», a dit Bayo Ibrahim.

Seuls des messages de paix de tolérance et de solidarité seront délivrés afin que ceux-ci soient transmis aux populations. « Wê et Baoulé sont liés par l’histoire, donc condamnés à vivre ensemble », laissera entendre Sarr Bohe, premier vice-président du conseil régional, au nom de la ministre Anne Ouloto. « Nous avons plutôt besoin de vaincre les maladies, la pauvreté, les souffrances que nos peuples endurent », ajoutera-t-il. Avant de de se réjouir de la promptitude des autorités gouvernementales qui « ont mis en mission la ministre Anne Ouloto, fille de la région, pour calmer les esprits et apaiser les tensions ».

Les représentants des protagonistes se sont engagés à mettre tout en oeuvre pour calmer le jeu, étant donné qu’ils se trouvent dans une forêt classée qui est la propriété de l’État.

SAINT-TRA BI

Fratmat.info

