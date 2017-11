595 migrants de Côte-d’Ivoire rapatriés de la Libye dans deux semaines

Par Connectionivoirienne

« La Côte d’Ivoire passe de la 1ere à la 4e place et non à la 3e », affirme le Dg des Ivoiriens de l’extérieur

La direction générale des Ivoiriens de l’extérieur (Dgie), un démembrement du ministère de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur a fait le bilan d’étape de sa campagne de sensibilisation contre le phénomène des migrations irrégulières, le jeudi 2 novembre 2017, au cours d’un déjeuner de presse au Palm Club de Cocody.

Au cours de cette cérémonie, Konaté Issiaka a expliqué les actions entreprises par sa direction au cours de ces dernières années avant de dégager quelques perspectives de lutte. Entre autres actions, il a cité le rapatriement volontaire des Ivoiriens par des vols spéciaux en provenance de la Libye entre 2016 et 2017. Il a annoncé l’arrivée à Abidjan d’un autre vol le 14 novembre prochain avec à son bord 595 volontaires au retour.

Les actions du gouvernement ivoirien, a-t-il dit, ont permis à la Côte d’Ivoire de bénéficier d’un appui du Ffue, un fonds européen mis en place après le sommet de La Valette à Maltes sur les migrations. Ce fonds permettra de prendre en compte 700 migrants au retour à travers accueil, accompagnement et réinsertion dans le tissu social.

M. Konaté a également donné son avis sur les chiffres donnés par l’Organisation internationale pour les migrations (Oim) et qui placent la Côte d’Ivoire à la 3e place avec 8.753 migrants recensés sur les côtes italiennes de Janvier à septembre 2017. Pour le Dg des Ivoiriens de l’extérieur, le principe n’est pas de contester ou de discuter des chiffres mais de continuer la sensibilisation. Selon lui, la Côte d’Ivoire compte 24 % d’étrangers dans sa population et il est fort possible qu’au bout du compte, parmi les chiffres livrés par l’Oim, on ait des gens qui ne soient pas formellement ivoiriens. A la vérité, dit-il, la question qui se pose toujours aux migrants à leur arrivée est ‘’d’où venez-vous ?’’ Et non ‘’de quelle nationalité êtes-vous ?’’. Il s’agit donc, selon lui, de présumés ivoiriens ainsi que les désigne également l’Oim. « Une sensibilisation porte toujours. Aujourd’hui ce sont les mêmes organisations qui nous classent 4e dans les chiffres alors que nous étions classés 1er », fait-il savoir, révélant dans le même temps que 7.904 personnes ont été rapatriées au cours des différentes opérations.

En termes de perspectives, il a plaidé pour que la Côte d’Ivoire ouvre une représentation diplomatique au Niger, un pays de transit afin que celle-ci participe au mieux à la lutte contre le phénomène migratoire clandestin. Il a annoncé la création et l’installation de comités régionaux de sensibilisation. « Ce qu’on recherche, ce n’est pas de mettre fin à la migration mais de mettre fin à la migration irrégulière. Cela peut se faire par la sensibilisation et par le démantèlement des réseaux », a déclaré M. Konaté.

