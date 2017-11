Côte-d’Ivoire: « L’Opération CPI ça suffit à Néka (Lakota) fut un grand succès ! », selon Boga Ozoukou

Opération cpi ça suffit ! À Neko: Boga Ozoukou Ernest (be), membre de la Représentation Cojep France et maître d’orchestre de l’organisation locale se Prononce sans détour.

\M. Boga, vous venez d’organiser une rencontre avec vos parents de Neko dans le département de Lakota dans le cadre de Cpi ça suffit !. Que retenir de cette manifestation ?

BE : Avant tout propos, je voudrais d’abord vous dire merci de l’opportunité qui m’est offerte de m’exprimer. L’opération CPI ça suffit ! étant une tribune d’expression en faveur de la libération du

Président Laurent Gbagbo, de son épouse la Première Dame Simone Gbagbo et son Ministre Charles Blé Goudé et de tous les prisonniers, elle a naturellement suscité l’adhésion de toutes les

communautés locales tant les allogènes que les autochtones depuis son lancement. Et NEKO n’a pas fait l’exception. Les différents intervenants à savoir le chef de terre, les chefs de villages, les religieux, les présidents des jeunesses, les chefs de communauté ont unanimement lancé un appel non seulement en faveur de la libération de notre Guide et son Ministre mais également reconnaissent

que la cohésion sociale en dépend. Globalement, nous sommes satisfaits de la mobilisation relativement à cette manifestation pacifique.

Vous rentrez fraichement d’Europe où vous êtes un membre actif de la représentation Cojep

France. Donnez – nous l’état des lieux.

BE : La représentation COJEP France dirigée par le camarade Camille Anouma secondé par le camarade Degre Mahi Yowouri se porte comme un charme. Nous allons eu le privilège d’organiser l’opération CPI à Paris au nom de toutes les représentations européennes du COJEP pour le 02 Décembre 2017. Les préparatifs vont bon train avec le comité d’organisation présidé camarade Degre Mahi. Nous avons adressé une invitation à plusieurs partis politiques. Notamment le Ministre Kahe Eric Président de l’AIRD, le Président Stéphane Kipre de l’UNG qui a confirmé sa présence à la manifestation, la direction de la représentation du FPI en ce qui concerne la grande famille ProGbagbo. Le but étant de donner la parole à tous les bords politiques, nous avons de toute évidence, adressé des invitations aux représentations du RDR, du PDCI, du PIT et le RACI non sans y avoir associés plusieurs partis politiques de la France. Au niveau de de l’implantation du parti, nous poursuivons la dynamique d’installation des coordinations. Les coordinations de Lyon et Orléans dont les investitures étaient prévues pour Décembre 2017 ont été reportées au premier trimestre 2018 en raison des préparatifs de la grande manifestation du 02 Décembre 2017. Il faut tout de même noter que plusieurs ivoiriens et africains, ayant compris que le COJEP et son leader Charles Blé Goudé militent en faveur d’une Côte d’Ivoire souveraine, unie et prospère se bousculent pour adhérer au parti.

Revenons en au procès conjoint du Président et du Ministre Charles Blé Goudé qui reprend le 6 novembre. Plus d’une soixantaine de témoins, toujours pas de « plan commun » pour exterminer les nordistes et les partisans d’Alassane Ouattara comme le fait croire l’accusation. Une analyse.

BE : Nous restons optimistes quant à la suite du procès. Nous sommes des témoins oculaires de la triste histoire de notre pays. Les montages grossiers et grotesques ne sauraient la falsifier afin de légitimer la haine viscérale d’un groupuscule d’individus qui baignent dans un luxe insolent lesquelles rêvent de vivre sur une île de bourgeois au milieu d’un océan de misère. Tout affranchissement à un

prix. Ce procès pour nous est semblable à un terrain de football sur lequel s’affrontent LA VÉRITÉ et le mensonge. Quand des témoins à charges remettent en cause leurs propres dépositions nous ne

pouvons que rester optimistes comme nous l’avons toujours été. Quand des experts légistes de la CPI disent n’avoir pas identifiés du sang humain sur les vêtements des prétendues femmes assassinées à Abobo, nous ne pouvons que réclamer la libération du Président Laurent Gbagbo et son Ministre Charles Blé Goudé.

Restons optimistes tout évitant les pièges de la provocation des ennemis.

SerCom COJEP

Commentaires Facebook

Commentaires