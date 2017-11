Côte-d’Ivoire: Après la fausse alerte de la Lettre du Continent, Ouattara et Soro se rencontrent enfin

Le chef de l’État ivoirien et le président du Parlement de Côte-d’Ivoire se sont enfin rencontrés, indique un communiqué du Palais présidentiel d’Abidjan. La rencontre s’est t tenue ce vendredi, au lendemain de l’inauguration en grande pompe du barrage de Soubré. La semaine dernière, le canard parisien la Lettre du Continent avait essuyé un démenti de Soro Guillaume, après une publication sur une rencontre [avérée fausse] entre Ouattara et Soro. [Sylvie Kouamé]

Le gouvernement annonce une rencontre entre Ouattara et Soro

Le porte-parole du gouvernement ivoirien Bruno Koné a annoncé une rencontre vendredi à Abidjan entre le chef de l’Etat Alassane Ouattara et le président de l’Assemblée nationale Guillaume Soro, après un conseil des ministres.

Ce tête-à-tête « normal » entre MM. Ouattara et Soro est prévue vendredi « après-midi », a fait savoir M. Koné pour qui « il ne faut pas accorder une particularité à cette rencontre ».

Cet entretien s’inscrit dans un contexte de brouilles entre le Rassemblement des républicains (RDR, parti au pouvoir) et ses alliés des ex-Forces nouvelles (FN, ex-rébellion armée) dont M. Soro est l’ancien secrétaire général.

Ces brouilles se sont accentuées après l’arrestation de Souleymane Kamaraté dit « Soul To Soul », chef de protocole du président de l’Assemblée nationale, à la suite de la découverte d’une cache d’armes (de plus de six tonnes) dans sa résidence lors d’une mutinerie à Bouaké (Centre).

Le 22 octobre, Guillaume Soro a indiqué qu’il ira rencontrer Alassane Ouattara « en toute humilité », assurant qu’il s' »emploiera à faire en sorte que leur relation soit toujours bonne », à son retour à Abidjan après neuf semaines en Europe.

Le 24 octobre, M.Ouattara a expliqué qu »’il ne saurait y avoir de crise » entre le président de l’Assemblée nationale et lui, dans une interview accordée à des médias étrangers au Niger, en marge du mini-sommet de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest pour l’instauration d’une monnaie unique dans la sous-région.

