Éliminatoires Russie 2018: La liste des 25 Éléphants de Wilmots contre le Maroc

Serge Alain KOFFI

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football de Côte d’Ivoire, Marc Wilmots, a dévoilé ce vendredi une liste de 25 joueurs pour le match de la 6e et dernière journée des éliminatoires zone Afrique du mondial 2018 contre le Maroc le 11 novembre à Abidjan.

D’ores et déjà privé d’Eric Bailly, suspendu pour ce match et de Jean Michael Seri, blessé, le technicien belge a convoqué 3 gardiens de but, 9 défenseurs, 5 milieux de terrain et 8 attaquants.

Cette rencontre est considérée contre la finale du groupe C dans lequel le Maroc (9 points) distance la Côte d’Ivoire (8 points) à la tête du classement.

Pour composter le ticket pour l’unique place qualificative de ce groupe, les Ivoiriens doivent absolument l’emporter alors qu’un match nul suffirait au bonheur des Marocains.

A la lecture de la liste, on note la première sélection du jeune milieu défensif de St Etienne, Digbo Maiga, champion d’Afrique cadet avec la Côte d’Ivoire en 2013.

Trois autres joueurs effectuent leur retour : le gardien de but Sangaré Badara Ali et les défenseurs Simon Deli et Ismaël Traoré.

Liste des 25 joueurs sélectionnés

Gardiens de but

1) GBOHOUO SYLVAIN (TP Mazembé, RD Congo)

2) BLE ZADI HORTALIN (Africa Sports, Côte d’Ivoire)

3) SANGARE BADRA ALI (Free State Stars, Afrique du Sud)

Défenseurs

4) AURIER SERGE (Tottenham Hotspur Football Club, Angleterre)

5) BAGAYOKO MAMADOU (Oud-Heverlee Louvain, Belgique)

6) DELI SIMON (Slavia Prague, République Tchèque)

7) KANON WILFRIED (ADO La Haye, Pays)

8) GNAGNON JORIS (Stade Rennais Football Club, France)

9) KESSIE FRANCK (Milan AC, Italie)

10) KONAN N’CLOMANDE GHISLAIN (Victoria Guimares, Portugal)

11) TRAORE ADAMA (Göztepe Spor Kulübü, Turquie)

12) TRAORE ISMAEL (Angers Sporting Club de l’Ouest, France)

Milieux de terrain

13) DOUKOURE CHEICK (Levante Unión Deportiva, Espagne)

14) FOFANA SEKO MOHAMED (Udinese Calcio, Italie)

15) GBAMIN JEAN-PHILIPPE (FSV Mayence 05, Allemagne)

16) MAÏGA HABIB (AS Saint-Etienne, France)

17) SEREY DIE GEOFFROY (FC Bâle, Suisse)

Attaquants

18) YAO KOUASSI GERVAIS (Hebei China Fortune Football Club, Chine)

19) KALOU SALOMON (Hertha BSC, Allemagne)

20) DOUMBIA SEYDOU (Sporting Club Portugal, Portugal)

21) GRADEL MAX-ALAIN (Toulouse Football Club, France)

22) KODJIA JONATHAN (Aston Villa Football Club, Angleterre)

23) CORNET MAXWEL (Olympique Lyonnais, France)

24) ASSALE ROGER (Berner Sport Club Young Boys, Suisse)

25) ZAHA WILFRIED (Crystal Palace FC, Angleterre)

SKO

Alerte info/Connectionivoirienne.net

