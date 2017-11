Côte d’Ivoire: Une journée d’accueil et d’information dédiée aux nouveaux étudiants à l’Université de Bouaké

Rentrée universitaire 2017-2018 à l’Université Alassane Ouattara

La Journée d’Accueil et d’Information des Nouveaux Etudiants à l’Université Alassane Ouattara (J.A.I.N.E) UAO 2017, annoncée par le Président de l’Université cette Institution, le Professeur Lazare POAME et toute son équipe a effectivement eu lieu le jeudi 02 novembre 2017 dans une ambiance à la fois festive et studieuse.

La cérémonie s’est tenue dans l’Amphithéâtre B du campus 2. La salle d’une capacité de 500 places a refusé du monde. L’événement en valait vraiment le déplacement : nouveaux étudiants, anciens étudiants, parents d’étudiants, personnel d’encadrement, personnel administratif et technique et toutes les autorités de l’Université Alassane Ouattara étaient au rendez-vous.

Le mot de bienvenue du Directeur de l’UFR Communication, Milieu et Société a ouvert la cérémonie d’accueil et d’information, « ce starting-block à partir duquel, tels des sprinters, les nouveaux étudiants doivent prendre leurs marques pour être à la tête de la course que représente les études universitaires ».

Une série de conférences a suivi : le Vice-Président, le Professeur Michel Kodo a situé l’Université Alassane Ouattara dans le concert des Universités avant d’en présenter les différentes structures ; la Vice-Présidente, le Professeur N’DRI Théoua Pélagie a présenté les domaines de coopération de l’UAO avec les établissements d’enseignement supérieur d’ici et d’ailleurs et avec le monde professionnel ; le Professeur BAH Henri, Enseignant-chercheur, lauréat de la 5ème Edition du Prix du Meilleur Enseignant-Chercheur de Côte d’Ivoire, a expliqué aux nouveaux étudiants, dans le premier cours magistral transversal de l’année, dans un vocabulaire à la fois technique et médical, le mode d’emploi du système LMD (Licence, Master et Doctorat). La directrice du CROU-B (Centre Régional des Œuvres Universitaires de Bouaké) a fait connaître les différents compartiments de l’EPN qu’elle dirige en insistant sur les services qu’il met à la disposition des étudiants (hébergement, santé, sport, bourses, aides, assistance sociale, etc.) pour les accompagner dans leur cursus universitaire.

À partir de 12h00, toute la communauté universitaire, les nouveaux étudiants et les invités se sont retrouvés au parking du campus 2, face aux bureaux des enseignants, pour visiter les stands et échanger avec les différentes structures de l’Université Alassane Ouattara : la scolarité, le Centre de Formation Continue, le CROU-B, la Bibliothèque, l’UFR des Sciences juridique, Administrative et de Gestion, l’UFR Communication, Milieu et Société et ses neuf départements, l’UFR des Sciences Économiques et de Développement, l’UFR des Sciences Médicales, les associations d’étudiants, etc. D’autres cours magistraux ont suivi la visite des stands, à 14h00 ; marquant ainsi le début effectif des enseignements à l’Université Alassane Ouattara.

