Wilfried Zaha pour son 1er match en Côte d’Ivoire: « Je suis à 90 minutes d’une Coupe du monde »

L’attaquant de Crystal Palace Wilfried Zaha pourrait jouer pour la première fois en Côte d’Ivoire, pour le match décisif contre le Maroc, le 11 novembre (18h30) à Abidjan, en vue d’une qualification à la Coupe du monde.

La Côte d’Ivoire va disputer un match décisif contre le Maroc en vue d’une qualification pour la Coupe du monde, le 11 novembre à Abidjan. La Côte d’Ivoire 2e du groupe C avec 8 points, doit impérativement s’imposer face au Maroc, leader avec 9 pts, pour participer à un 4e Mondial consécutif après 2006, 2010 et 2014. Pour cela Marc Wilmots a notamment convoqué Wilfried Zaha.

L’attaquant de Crystal Palace, 24 ans, retrouve la sélection ivoirienne après une longue période d’absence en raison de blessure. Il n’a jamais joué sur sa terre d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 4 ans avec ses parents pour l’Angleterre.

Wilfried Zaha, milieu offensif des Éléphants: « Je suis à 90 minutes d’une Coupe du monde »

Ce n’est pas sans émotion que Wilfried Zaha se prépare à revêtir la tunique ivoirienne. Bien que la liste définitive des Éléphants ne soit pas encore publiée, le joueur devrait faire partie des convoqués de Marc Wilmots pour le match Côte d’Ivoire-Maroc du 11 novembre.

S’il venait à être appelé, ce qui est fort probable, Wilfried Zaha porterait alors le maillot national pour la toute première fois en Côte d’Ivoire. Voilà 9 mois que l’attaquant de 25 ans de Crystal Palace n’avait plus été en sélection.

«C’est vraiment surréaliste ce qui m’arrive. Il y a quatre ans, je n’étais même pas international et aujourd’hui je suis à 90 minutes de me qualifier et participer à une Coupe du monde à 25 ans, c’est vraiment fou», a déclaré l’espoir ivoirien qui veut qualifier les siens au Mondial malgré les nombreuses difficultés que traversent les Éléphants.

La Côte d’Ivoire n’a pas le choix. Pour espérer voir la Russie l’été prochain, les Éléphants sont dans l’obligation de vaincre les Lions de l’Atlas, le 11 novembre au Stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CDM.

