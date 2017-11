Côte d’Ivoire: Nous, les résistants les plus bêtes du monde !

NOUS, LES RESISTANTS LES PLUS BÊTES DU MONDE!

Plutot que de convaincre une majorité de nos compatriotes.

Plutôt que de ramener dans le troupeau les brebis égarées, nous préférons nous écharper sur des sujets mineurs.

À ériger l’extrémisme en norme de fonctionnement, nous nous retrouvons avec des réflexes de militants indisciplinés, agressifs et irréfléchis.

Nous ne débattons plus démocratiquement de nos contradictions internes.

Nous tranchons dans le vif sans autre forme de procès.

Celui-ci ne pense pas comme nous?

Sortons-le dare-dare de la salle puis revendiquons fièrement notre acte héroïque!

Celui-là a osé questionner la stratégie des avocats de notre Président?

Rayons-le définitivement de la liste des « dignes combattants » de notre lutte!

Tel autre, n’ayant pas initialement partagé notre combat, souhaite désormais à nos côtés exiger la libération de notre Président?

Il sera rejeté sans ménagement!

Omniprésents sur les réseaux sociaux, nous sommes organisés en différents mouvements; partis, groupes de cyber-activistes.

Nous avons le même objectif mais une seule ligne directrice, nous combattre mutuellement.

Nous coupons ainsi les têtes qui dépassent.

Nous jalousons et combattons les meilleurs d’entre nous, là où nous devrions nous appuyer sur leur expertise.

Nous érigeons l’argent en valeur cardinale de nos convictions.

Nous préférons être 20 à manifester plutôt que 2000.

A quoi sert-il d’être plus nombreux?

À rien s’il ne s’agit que de flatter nos egos de super héros, super résistants.

À rien puisque nous sommes les « Saints » de la lutte, jetant sans aucune hésitation la première pierre aux pécheurs qui nous entourent.

À rien si ce n’est légitimer de prétendues lucratives ambitions personnelles au détriment de la cause commune.

À rien sinon rejeter toute alliance qui pourrait nous renforcer.

Pas besoin en effet d’être plus nombreux, l’essentiel est que nous demeurions chefs, présidents de nos petites organisations.

Le contexte national et international pourtant favorable ne change rien pour nous.

Mediapart peut mettre en exergue et donner une magnifique tribune aux idées que nous defendons; nous préférerons toujours nous enfermer dans la politique du plus petit dénominateur commun.

Aucune strategie si ce n’est sans cesse répéter les mêmes erreurs, les mêmes guéguerres.

Peu importe les changements profonds de notre environnement.

Laissant nos petites contradictions internes prendre le pas sur notre principal objectif.

Faisant fi de la regle évidente selon laquelle notre union nous rendrait plus forts.

Divisés, désunis, previsibles, nous fonçons tête baissée, pieds et jambes liés, sans concertation aucune, heurter les barrières érigées par nos adversaires.

Pourtant dans nos grands esprits éclairés, nous sommes la Côte d’Ivoire. Et « on fait rien avec les autres »!

Mais qui sommes-nous en réalité?

Nous sommes les résistants les plus bêtes du monde.

En exil, loin de la CI. Loin des réalités quotidiennes de nos compatriotes, abandonnés entre les mains de prédateurs qui n’ont pas fini dilapider le maigre heritage d’une Nation ivoirienne en déconstruction de Bouake à Guiglo.

Par Anicet Djéhoury

Essayiste ivoirien

