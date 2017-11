Côte-d’Ivoire: 600 gendarmes et policiers issus des Accords de Pretoria réclament leurs primes (plaidoyer au Chef de l’État)

À monsieur le président de la République de Côte-d’Ivoire

OBJET: PLAIDOYER

Nous, les 600 Policiers et Gendarmes issus des accords de Pretoria, venons par la présente vous mettre au parfum de l’injustice que nous fait subie l’un de vos ministre, en l’occurrence M. Hamed Bakayoko, actuel ministre de la Défense.

En effet Monsieur Le Président pour rappel, nous sommes le fruit de l’accord de Pretoria, en Afrique du Sud, signé le 6 Avril 2005. Cet accord signé sous la conduite du président THABO M’BEKI avec les différents acteurs de la crise et les représentants des différents partis politiques avait pour but la sécurisation de tout le processus électoral jusqu’à l’installation d’un Président démocratiquement élu et ce, en collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) dans le cadre du Centre de Commandement Intégré (C.C.I).

Même si l’accord complémentaire 4 de OUAGADOUGOU stipulait en son titre 2, article 3, alinéa 4, que notre prise en charge devait être assurée par le budget de l’État, nous n’avons rien perçu jusqu’à ce jour. Pourtant, nous avons participé à la restauration d’un état de droit, sécurisé le processus des Audiences Foraines, l’enrôlement, l’identification des populations et les élections présidentielles, sans le moindre sou. Aussi frustrant que cela puisse paraître, même les 3400 éléments (ADS) que nous avons encadrés et qui étaient sous nos ordres au moment du processus de sécurisation, ont eu leur profil de carrière redressé et ont bénéficié de la prime de 12.000.000 liée à ladite sécurisation. Et pourtant les mandataires (légaux) de ce processus que nous sommes, avons toujours emprunté les voies pacifiques pour attirer votre attention sur notre situation ; car il serait inconcevable qu’une unité de Police et de Gendarmerie, créée sur mesure par un accord international (l’accord de Pretoria) et à laquelle vous et les autres signataires aviez assigné la mission spéciale de sécurisation du processus pouvant permettre le bon déroulement des élections présidentielles, n’aient pas encore perçu ce qui leur revient de droit. En clair, nous sommes les premiers concernés par cette affaire de primes impayées.

Fort heureusement, vous avez pris, il y a quelques mois, l’engagement de régler définitivement ces problèmes de primes en incluant les 600. C’est en cette faveur que nous avons perçu des primes liées à notre profil de carrière. Là encore, la haute hiérarchie de la Police a retranché de grosses sommes sur ces primes avant de nous remettre le reste. Jusqu’à ce jour, aucun document relatif à notre profil de carrière n’a été établi pour nous situer sur nos grades actuels. Au contraire, la hiérarchie nous oblige à accepter 2009 au lieu de 2005, date à laquelle nous avons réellement débuté notre formation.

Depuis le 27 Juillet 2017, vous avez décaissé la deuxième partie de nos primes de sécurisation. Ces primes ont été court-circuitées par le ministre Hamed Bakayoko. Depuis cette date, nous n’avons cessé d’entreprendre des démarches auprès de nos différentes hiérarchies qui se sont avérées infructueuses. C’est ainsi que nous avons continué notre combat en faisant cas de notre situation à certaines institutions de la république, à des personnalités dont des ministres et des députés, des guides religieux et même aux rois et chefs coutumiers. Les derniers cités ont pleinement joué leur rôle de sages. Le ministre Hamed Bakayoko n’ayant pas apprécié nos différentes démarches, a procédé par une campagne d’intimidation en convoquant nos délégués à la Direction de Surveillance du Territoire (DST), les 23 et 24/10/2017. Un mois avant, c’était certains de nos camarades qui avaient été enfermés au motif qu’ils auraient abordé le sujet avec un grand chef militaire et qu’ils seraient allés vérifier certaines choses au ministère de l’économie et des finances. Aujourd’hui encore, une série de mutation est entrain de planer sur les 600 dans le but de nous disperser afin qu’on ne puisse pas se regrouper et entreprendre des actions d’envergures. Cependant, nous sommes l’objet de chantages et de menaces de tout genre de la part des hommes de main du ministre Hamed Bakayoko. Ceux-ci ont à leur tête le Directeur Général de la Police et le Commandant Supérieur de la Gendarmerie qui avait même fait passer un message radio à toutes les Unités de Gendarmerie le mercredi 25 Septembre 2017 que: les 600 voulaient attaquer l’Ecole de Gendarmerie, le Ministère de la Défense et le Ministère de l’Intérieur. Alors que nous n’avons jamais nourrit l’idée de perturber la quiétude des populations ivoiriennes qui ont tant souffert des soulèvements armés. Pourquoi tous ces acharnements ? Nous réduire au silence et compromettre notre argent puisqu’ils disent clairement de choisir entre l’argent et la carrière.

Au regard de tout ceci, nous avons conscience que des personnes cherchent à nous pousser à bout pour qu’on nous assimile à des fauteurs de troubles ou à des perturbateurs.

C’est pourquoi Monsieur le Président, nous venons attirer votre attention sur le fait que l’argent que vous avez prévu pour les 600 a pris une direction autre que celle pour laquelle il a été décaissé. Cet argent n’a jamais été reçu par les 600. Car la bonne image que vous avez de certains de vos proches, ne reflète pas souvent leur vraie personnalité. Il y a trop de zones d’ombres dans cette affaire et nous n’avons jamais été associés pour éclaircir quoique ce soit.

On nous impose tout quoique nous soyons disposés au dialogue. C’est pourquoi nous nous tournons vers vous entant que dernier recours. Nous avons foi en vous, en votre sens de responsabilité et de justice, pour le règlement rapide et définitif de cette situation qui n’a que trop trainé. Nous souhaiterions par ailleurs que nos autorités n’aient plus accès aux fonds dédiés à leurs subalternes et qu’un suivi soit effectué après toute de opération de remise de fonds. Pour terminer, il serait judicieux que la résolution de notre situation soit assortie d’un message statuant sur notre profil de carrière tout en tenant compte de l’année 2005.

Veuillez agréer Monsieur Le Président, l’expression de notre sincère gratitude.

