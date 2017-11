Nouvelles révélations sur la vie de Soul To Soul à la Maca

Presqu’un mois après sa détention à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (Maca), le directeur du protocole de Guillaume Soro, Koné Souleymane Kamaraté, dit Soul To Soul, a commencé à s’adapter à la vie de l’univers carcéral.

Cela fait près d’un mois que le directeur du protocole de Guillaume Soro, Koné Souleymane Kamaraté, dit Soul To Soul, est détenu à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (Maca).

Dans sa parution du lundi 6 novembre 2017, le confrère Nord-Sud quotidien a bien voulu nous renseigner sur la vie de ce prisonnier. Selon le confrère, Soul To Soul attend sereinement l’ouverture de son procès. « Soul To Soul n’est pas affecté, ni physiquement, ni moralement, c’est un guerrier », nous apprend Nord-Sud via son informateur.

Le confrère affirme que Soul To Soul, a été aperçu devant le bâtiment des assimilés, le samedi 4 novembre 2017, à l’occasion de la libération de Koua Justin. « Il était vêtu d’un survêtement ou jogging et était assis dans une chaise malaga de couleur bleue ». Et l’informateur du confrère d’ajouter que « C’est ici qu’il passe le temps, les matins ». Il devisait le même jour avec Samba David, un autre prisonnier rapporte le confrère. « Il parle peu. C’est avec Samba David seul qu’il échange ici », a révélé l’informateur de Nord-Sud quotidien.

Le confère nous apprend également comment le collaborateur du président de l’Assemblée nationale passe sa journée en prison. « Quant à lui, il s’assoit dans cette chaise et échange avec Samba David. Tous les matins, Soul To Soul est en tenue de sport et l’après midi, il passe le clair de son temps, en boubou demi-saison. Il est l’objet d’attention de la part des gardes pénitentiaires. C’est un monsieur respectueux. Les gardes ont beaucoup d’estime pour lui. Des consignes ont même été données en interne pour veiller sur sa sécurité ».

Selon Nord-Sud quotidien, des témoins rapportent que Soul To Soul est très admiré dans la prison pour sa générosité. Il partage tous les vivres qu’il reçoit avec d’autres prisonniers et qu’il « aurait fait un don d’équipement à l’infirmerie de la prison pour améliorer les conditions d’hospitalisation, après s’être rendu dans ce centre de santé pendant les premiers jours de son incarcération, pour consultation médicale ».

Le collaborateur du président de l’Assemblée nationale est interdit de visite à la Maca, à l’exception de son épouse et de son avocat. Soul to Soul, faut-il le rappeler, a été mis sous mandat de dépôt depuis le 9 octobre dernier, suite à l’enquête diligentée sur la cache d’armes découvertes dans l’un de ses domiciles, en mai 2017, à Bouaké.

Source: Linfodrome (Soir Info)

