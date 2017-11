Sawegnon affiche sa détermination devant les femmes du Plateau en Côte-d’Ivoire: «Personne ne nous fera peur !»

Par Connectionivoirienne

Candidat déclaré à la mairie du Plateau, Fabrice Sawegnon continue d’étendre sa toile. Il multiplie les rencontres de proximité, répond aux différentes sollicitations des couches sociales. Lundi à l’hôtel Novotel Plateau, il a remis 4 millions de FCFA d’espèces à 100 femmes de la commune en guise d’aide à la scolarisation de leurs enfants.

« Une volonté de partager et de répandre l’amour », a déclaré d’entrée de jeu le donateur lorsqu’il prend la parole en fin de cérémonie. Très attendu à cette cérémonie, Fabrice Sawegnon a longuement exposé sa vision et son projet pour le centre des affaires de la Côte d’Ivoire. Il a dit à ses partisans de quitter le chemin des invectives et des palabres dans lequel veulent les contraindre les adversaires pour ne servir qu’amour et solidarité. « On n’est pas au Plateau parce qu’on cherche des postes ou de l’argent. On est au Plateau parce qu’on est issu du Plateau. J’y ai des amis et des parents », fait-il entendre.

Pour ce premier candidat déclaré, un seul débat mérite d’être mené, celui du bien-être des habitants de la commune. « On veut nous amener dans de faux débats. Moi je demande pourquoi il y a un trou dans le toit de l’école ? Pourquoi il n’y a pas de latrines pour nos enfants ? Pourquoi les enfants sont mouillés quand il pleut ? C’est à ces questions qu’il faut répondre », titille-t-il ses adversaires dont le premier est le maire en exercice Noël Akossi Bendjo du Pdci. Puis M. Sawegnon de poursuivre sur sa lancée : « Quand on veut mener ce débat on nous menace, on veut nous faire peur. Personne ne nous fera peur ! », tranche-t-il sans sourciller et à la grande joie des femmes qui applaudissent à tout rompre.

« Nous allons gagner la mairie », lâche-t-il vantant au passage ses actions de bienfaisance depuis 2015 quand il décidait de se jeter dans cette bataille de conquête. Critique, Sawegnon avance que depuis qu’il dénonce la gestion de l’actuelle équipe municipale, rien n’a vraiment changé dans le quotidien des habitants à part des fleurs et des pavés qu’on pose çà et là, selon lui. « Rien n’a changé mais tout va changer bientôt », fait-il savoir en promettant que s’il est élu, douze mois suffiront à faire ‘’sentir notre impact’’.

Avant lui, des intervenants dont la présidente de « Initiatives Femmes Plateau (IFP) », le président de la plateforme « changerleplateau.com » ont loué les mérites de Fabrice Sawegnon qui en deux ans de présence semble faire bouger positivement les choses avec de nombreuses aides financières en faveur des couches.

SD à Abidjan

sdebailly@yahoo.fr

Commentaires Facebook

Commentaires