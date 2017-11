Football: La Royal Air Maroc met le paquet pour le transport des supporters marocains vers Abidjan

La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a annoncé la mise en place de plusieurs vols additionnels entre le Maroc (Casablanca, Tanger et Marrakech) et Abidjan pour permettre aux supporters des Lions de l’Atlas d’assister au match opposant l’équipe nationale de football à la Côte d’Ivoire le 11 novembre courant à Abidjan, dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie (zone Afrique).

La RAM mobilisera ainsi plusieurs avions pour permettre aux supporters d’effectuer le déplacement afin de soutenir l’équipe nationale, a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué, notant que les vols seront commercialisés au prix de 2.000 DH TTC (aller et retour).

L’offre, limitée en nombre, est proposée à la vente, depuis samedi 04 novembre courant sur le site www.royalairmaroc.com, via le call center de Royal Air Maroc ainsi que dans ses agences commerciales et sur le réseau national des agences de voyages, a souligné la RAM, précisant que seuls les vols programmés à l’aller le 10 et 11 novembre pour un retour impératif dans la nuit du 11 et 12 novembre, sont concernés par cette offre.

Les ressortissants marocains n’ont pas besoin de visa, mais doivent être obligatoirement munis d’un passeport d’une validité d’au moins 6 mois pour entrer sur le territoire ivoirien, a indiqué la même source qui rappelle que les supporters, qui doivent également être vaccinés, sont appelés à se renseigner sur les vaccinations obligatoires en Côte d’Ivoire auprès des services de l’Institut Pasteur et du ministère de la Santé.

Le carnet international de vaccination est obligatoire et les autorités ivoiriennes refusent l’entrée des touristes sur leur territoire en l’absence de ce document, a conclu le communiqué.

h24info.ma

