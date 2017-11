Stanislas GNAKOURI

Le commissaire adjoint du district d’Abobo, au nord d’Abidjan, Marcelin Kouadio a affirmé mardi que le phénomène d’agressions des jeunes délinquants communément appelés « microbes est en baisse », lors d’un débat sur le sujet.

Les statistiques des « interventions de la police attestent que le phénomène des microbes est en baisse », a relevé M. Kouadio pour qui le nombre d’alerte pour signaler ces agressions est « passé à une par semaine » contre « plus de 20 par jour en 2013 et 2014 », lors de l’échange initié par les ambassades de France et du Canada en Côte d’Ivoire.

Ces gangs de mineurs connus pour s’adonner à des vols et agressions sanglantes à l’arme blanche, sévissent dans des communes d’Abidjan, notamment à Abobo (Nord) et Yopougon (Ouest).

« Aujourd’hui, Abobo ne fait plus peur », a assuré le commissaire, évoquant des réunions mensuelles avec des comités consultatifs d’éthique.

Il a déploré le « manque de responsabilité » des parents vis-à-vis de leurs enfants qui « joue en défaveur » des forces de l’ordre.

Le 21 septembre, l’opération « Epervier 3 », la troisième du genre initiée par le gouvernement ivoirien pour la sécurisation de la ville d’Abidjan et l’intérieur du pays, a été lancée.

La police « a mis un accent particulier » sur le phénomène des microbes dans le cadre de cette opération, selon le préfet de police d’Abidjan, Joseph Yao, lors d’une conférence de presse le 20 octobre.

