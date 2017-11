Côte d’Ivoire: Le général Detoh a fait allégeance à Ouattara en 2011 en raison du manque de munitions

Serge Alain KOFFI

Le général à la retraite Firmin Detoh Letoh, ex-patron de l’armée de terre ivoirienne sous l’ancien chef de l’Etat Laurent Gbagbo, a expliqué mercredi avait fait défection en pleine crise post-électorale et rallier le camp de l’opposant d’alors Alassane Ouattara, parce que l’armée manquait de munitions pour poursuivre les combats.

“Je suis allé au Golf hôtel (où étaient reclus M. Ouattara et plusieurs de ses proches et collaborateurs) pour deux raisons : je voulais que la guerre cesse. Je savais que nos éléments n’avaient plus de moyens et Abidjan était totalement prise’’, a déclaré le général Detoh, au deuxième jour de son audition comme témoin du procureur au procès de Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé.

Comme l’ex-chef d’état-major, le général Philipe Mangou, qui a témoigné avant lui à ce procès, le général Détoh a pointé le manque de munitions dont était confrontée l’armée. “Je ne voulais pas que nous continuons cette guerre a moins de vouloir conduire nos hommes à l’abattoir’’.

En mars 2011, au plus fort des combats qui opposaient les forces armées de Côte d’Ivoire aux forces pro-Ouattara, le général Detoh Letoh, avait à la surprise générale et au grand dam des partisans de M. Gbagbo fait défection et fait allégeance à l’actuel chef de l’Etat.

“Après cet acte, j’ai été traité de fuyard, de traitre. Je ne suis pas un militaire qui fuit le combat. J’ai mené le combat, le bon combat, au bon moment parce qu’il y avait des moyens’’, a-t-il conclu.

