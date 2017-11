La Côte d’Ivoire lance sa 4ème campagne de sensibilisation pour le paiement de l’impôt foncier

(Agence Ecofin) – Et de 4. Le Directeur général des Impôts de Côte d’Ivoire, Ouattara Sié Abou (photo), a lancé ce mardi 7 novembre 2017, à Abidjan, une nouvelle campagne nationale de sensibilisation à la déclaration et au paiement de l’impôt foncier, au titre de l’année 2017.

« Cette campagne vise non seulement à mobiliser des recettes à travers un allègement des charges fiscales des ménages, mais permettra aussi de soutenir les objectifs d’assainissement de l’environnement des contribuables par le truchement du ministère en charge de la Salubrité. », rapporte l’Agence ivoirienne de presse (AIP), selon les explications fournies par le Directeur général des impôts.

Et de préciser que « les taux de l’impôt sur le patrimoine foncier des propriétés bâties, de l’impôt sur les revenus fonciers, ont été respectivement réduits de 11% à 9% et de 4% à 3%, en ce qui concerne les immeubles appartenant aux personnes physiques, afin de permettre aux populations de s’acquitter plus aisément des impôts fonciers. Le taux de l’impôt des habitations en location est passé de 15% à 12% ».

Organisée en collaboration avec le ministère ivoirien de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement durable, cette campagne de sensibilisation devrait prendre fin le 31 décembre.

