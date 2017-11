Washington: Ouattara invite les entreprises américaines à s’intéresser davantage à la «destination Côte -d’Ivoire»

Le Chef de l’Etat a fait une Communication sur les performances et les opportunités d’affaires en Côte d’Ivoire Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a fait, ce mercredi 08 novembre 2017, à Washington, une Communication sur les performances économiques et les opportunités d’affaires en Côte d’Ivoire, au Centre d’Etudes Stratégiques et Internationales (CSIS), un prestigieux cercle de réflexion et d’influence américain.

A cette occasion, le Président Directeur-Général du Centre d’Etudes Stratégiques et Internationales, Dr. John HAMRE, s’est réjoui de recevoir le Président Alassane OUATTARA, « un homme d’Etat exceptionnel dont la gouvernance a permis de transformer la Côte d’Ivoire et d’améliorer les conditions de vie des Ivoiriens ». La Directrice Générale du CSIS Africa Program, Mme Jennifer COOKE, a, quant à elle, félicité le Président de la République pour « son leadership et l’énorme travail abattu à la tête de l’Etat », avant d’inviter les entreprises américaines à investir en Côte d’Ivoire, « un exemple en Afrique ». Le Président Alassane OUATTARA a, pour sa part, présenté l’expérience de sortie de crise ivoirienne, les recettes qui ont permis de relancer l’économie de la Côte d’Ivoire ainsi que les opportunités d’affaires qu’offre notre pays. S’agissant de la sortie de crise, le Chef de l’Etat a salué la contribution de la Communauté internationale qui s’est mobilisée aux côtés des Ivoiriens pour le respect des résultats sortis des urnes et le triomphe de la démocratie dans notre pays. Il a, ensuite, évoqué les mesures urgentes qui ont permis de relancer l’économie, notamment le Programme Présidentiel d’Urgence avec la réhabilitation des infrastructures de base (écoles, hôpitaux routes…), le bon cadrage macro-économique, les réformes structurelles et sectorielles ainsi que la rigueur dans la gestion.

Toutes ces mesures ont permis à la Côte d’Ivoire d’avoir des performances exceptionnelles et d’être l’une des économies les plus dynamiques au monde avec un taux de croissance moyen annuel de 9% du PIB sur les cinq dernières années. Le Président Alassane OUATTARA a, en outre, relevé les réformes engagées dans le secteur du cacao et de la noix de cajou dont la Côte d’Ivoire est le premier producteur mondial, la réhabilitation des universités d’Abidjan et de Bouaké, la construction d’Universités à Korhogo et Man, les investissements massifs dans le secteur de l’énergie et les dépenses pro-pauvres pour améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. Evoquant les opportunités d’affaires qu’offre la Côte d’Ivoire, le Chef de l’Etat a mis en exergue les bonnes perspectives de l’économie ivoirienne, les mesures engagées en matière de lutte contre la corruption, l’amélioration du climat des affaires, la place stratégique de notre pays au sein de la CEDEAO ainsi que la politique d’ouverture de la Côte d’Ivoire. Aussi, a-t-il invité les entreprises américaines à s’intéresser davantage à la « destination Côte d’Ivoire » pour réaliser des affaires prospères. Pour terminer, le Président de la République a réitéré sa gratitude aux Autorités américaines pour le Don du MCC à notre pays et a réaffirmé sa détermination à œuvrer pour l’obtention d’un deuxième Compact du Millenium Challenge Corporation.

