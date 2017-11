Edwige FIENDE

Le président de l’Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro « fait partie de la liste des dirigeants du Rassemblement des républicains (RDR) » qui sera « publiée bientôt », a annoncé la présidente du parti au pouvoir, Henriette Dagri Diabaté, dans une interview accordée au journal gouvernemental Fraternité Matin.

« Guillaume Soro fait partie de la liste des dirigeants du RDR« , a affirmé Mme Diabaté, assurant que la liste des vice-présidents et secrétaires généraux adjoints « sera rendue publique très bientôt ».

M. Soro a « exprimé très clairement le souhait de travailler avec la nouvelle direction du RDR issue du congrès » du parti dont il s’était absenté pour n’avoir pas été associé aux travaux préparatoires, a-t-elle expliqué.

« Je me tiens à la disposition de la future direction du parti pour œuvrer à la concorde entre les militants », avait assuré Guillaume Soro, dans un communiqué où il annonçait son absence au troisième congrès du RDR qui s’est tenu du 09 au 10 septembre.

Les « frictions » entre le RDR et ses alliés des ex-Forces nouvelles (FN, ex-rébellion armée) dont M. Soro est l’ancien secrétaire général se sont accentuées après l’arrestation de Souleymane Kamaraté dit « Soul To Soul », chef de protocole du président de l’Assemblée nationale, à la suite de la découverte d’une cache d’armes (de plus de six tonnes) dans sa résidence lors d’une mutinerie à Bouaké (Centre).

« L’émotion a fait dire beaucoup de choses », a déploré Henriette Dagri Diabaté, appelant à « laisser avancer la justice ».

Alerte info/Connectionivoirienne.net

