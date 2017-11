Liberia: La Côte-d’Ivoire se prépare à accueillir des réfugiés en cas de troubles

Landry KOUASSI

La Côte d’Ivoire se prépare à accueillir des réfugiés si l’élection présidentielle libérienne qui cristallise des tensions dans ce pays voisin débouchait sur des violences, a indiqué le chef de bureau du Service d’aide et d’assistance aux réfugiés et apatrides (Saara) de Tabou (sud-ouest ivoirien), Lansson Kpan, lors d’une cérémonie.

»Il faudrait qu’on prenne des dispositions pour accueillir les Libériens au cas où la situation ne se passerait pas comme on le souhaite au Liberia après les élections en cours, a indiqué M. Kpan, lors d’une formation des réfugiés à San-Pedro (Sud-ouest ivoirien).

»Lorsqu’il y a une crise à la suite d’une élection dans un pays, nous avons chaque fois » assisté à « une affluence des réfugiés », a-t-il déclaré.

Depuis 2012, le Saara a enregistré »près de 1500 réfugiés en Côte d’Ivoire, dont 611 dans la région du Sud-ouest », a relevé Lansson Kpan,

Lundi, près de 400 réfugiés libériens vivant à San-Pedro ont annoncé une marche « pacifique » pour protester contre l’intégration locale proposée par le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), qui prévoit de fermer son bureau de Tabou le 31 décembre.

Lundi, la Cour suprême libérienne a suspendu le processus électoral à la veille du second tour de l’élection jusqu’à ce que la commission électorale examine le recours déposé par Charles Brumskine, candidat arrivé troisième avec 9,6% des voix.

Le second tour de la présidentielle était initialement prévu mardi entre l’ex-star du football George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai, arrivés premier et deuxième au premier tour.

LKO

Alerte Info / Connectionivoirienne.net

Commentaires Facebook

Commentaires