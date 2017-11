JC Gnahoua donne les grandes lignes du Conseil des représentants du COJEP en Europe le 11 novembre à Frankfurt

Conseil des représentants du COJEP en Europe le 11 novembre à Frankfurt

INTERVIEW DE M. GNAHOUA JEAN-CLAUDE (GJC), SECRÉTAIRE EXÉCUTIF CHARGÉ DE LA DIASPORA DU COJEP

Bonjour Monsieur Gnahoua, comment se porte la diaspora du Cojep ?

GJC : La diaspora du Cojep à l’instar de toute la diaspora ivoirienne et africaine se porte très bien et suit de manière active l’actualité internationale et surtout l’actualité africaine. Nous sentons un éveil pertinent de cette diaspora. Un état de fait que nous saluons par ailleurs car il est demontré dans l’histoire que la reprise de l’identité aussi bien culturelle, sociale, économique que politique des peuples opprimés et spoliés est la résultante de leurs diasporas. C’est à cette vision que l’organe de notre parti à l’extérieur s’y attele.

Quels sont vos rapports avec la direction du parti ?

GJC : Avec la direction du parti, nos rapports sont basés sur la confiance mutuelle car nous sommes le prolongement de ladite direction à l’extérieur.

Nous travaillons en parfaite harmonie pour le rayonnement et l’efficacité des actions du parti partout en Europe, en Asie, en Amérique, etc.

Cette attitude de travail dans un esprit de solidarité, de convivialité et de complementarité est aussi de mise avec toutes les autres entités autour de notre leader Charles Blé Goudé. Je veux faire allusion par exemple ici au Cabinet du leader et Porte parolat dirigé respectivement par les camarades Patrice Kouté et Youssouf Diaby. Car pour nous, c’est seulement dans cet esprit de main dans la main que nous pouvons être dignes et efficaces pour cette mission du Cojep et de son leader.

Nous tirons vers la fin de l’année. Quel est le bilan provisoire des activités de la diaspora du Cojep ?

GJC : Le Conseil que nous dirigeons est au coeur même de toutes les activités aussi bien au niveau de la diaspora qu’en Côte d’Ivoire. Le Cojep extérieur ne fait que s’accroitre et se consolider en terme de représentations sur presque sur tous les continents. Depuis 2014, nous avons une moyenne d’implantation d’une représentation par année. Nous avons doublé cette année, après la Belgique en mi-mai, nous irons effectivement investir la grande représentation de l’Allemagne. Les représentations continuent d’installer leurs coordinations.

Le 11 novembre prochain vous organisez à Francfort en Allemagne un Sommet du Conseil de la diaspora du Cojep sur le thème « formation, autofinancement, implantation du Cojep. Quel engagement et quelle contribution de la diaspora ? ». qu’est-ce qui justifie l’organisation d’un tel conclave et pourquoi ce thème ?

GJC : Le 11 novembre 2017 est un évènement majeur en Allemagne à double titre car c’est le rendez- vous annuel de la première instance du parti à l’extérieur qui coordonne, ordonne et dirige les représentations.C’est un moment d’échanges, d’évaluation et de projection du parti à l’extérieur. C’est le lieu de saluer notre leader CBG et mon prédécesseur, le camarade Patrice Kouté d’avoir vu juste dès le début en mettant en place cet organe qui confère à la représentation du parti un sérieux et une responsabilité.

Combien de personnes sont invitées à cette rencontre et qu’attendez-vous comme résultats ?

GJC : A ce sommet, nous attendons du monde. Nous pouvons donner de chiffre que le jour j. Sinon nous savons que toutes les représentations et les différents responsables seront présents à cette rencontre politique très importante de notre parti.

L’actualité, c’est le procès de Gbagbo et Blé Goudé à La Haye. Comment entrevoyez-vous l’issue du procès au regard des différents témoignages mais aussi au vu des dernières révélations de Médiapart sur la collusion de la CPI avec l’ancien président Nicolas Sarkozy dans le dossier ivoirien ?

GJC : Vue les témoignages de la chambre de l’accusation, nous sommes plus que convaincus d’une issue favorable de nos deux leaders, c’est à dire la libération du Président Gbagbo et du Ministre Charles Blé Goudé. Les révélations de Mediapart viennent apporter confirmer ce que nous disions et pour lesquelles nous n’étions pas écoutés. S’ils le disent maintenant, c’est très bien. Nous en sommes ravis sinon nos deux leaders avaient déja tracé les voies dès les premiers jours de ce procès : aller jusqu’au bout pour le Triomphe de La verité pour le Président afin que nous ne soyons pas la Honte de notre Génération pour le Ministre Charles Blé Goudé.

Pour cela, nous sommes prêts et determinés. Je vous remercie.

Jean-Claude Gnahoua Bougouhi

Secrétaire Exécutif chargé des Conseils des Représentations et de la Diaspora

Président du Conseil des Représentations d’Outre mer (Amérique, Asie, Europe, Océanie)

Commentaires Facebook

Commentaires