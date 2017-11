Une camionnette fait 3 morts et 8 blessés dont des enfants à Attécoubé, carrefour Sébroko

Message du GSPM

Ce jour lundi 13 novembre 2017, le CCOT du GSPM reçoit de nombreux appels aux environs de 14h15 pour accident de la circulation à Attécoubé, [Abidjan Côte-d’Ivoire], carrefour SEBROKO.

Sur les lieux à 14h22, les équipages du VSU 13 de l’Indenié et l’Ambulance de réanimation 11, font le constat d’une sortie de route d’une camionnette. Celle-ci dans sa course a renversé 11 personnes dont 5 enfants occasionnant 3 décès dont 1 enfant. Les 8 blessés ont été pris en charge et transportés CHU de Cocody.

C’est le lieu de demander aux parents d’interdire aux enfants de jouer aux abords des routes et aussi aux automobilistes de redoubler de vigilance et de prudence sur nos routes.

Commentaires Facebook

Commentaires