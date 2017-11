Conseil régional du Guémon en Côte-d’Ivoire: Méambly investit 1,7 milliards à Duékoué en 5 ans

C’est le vendredi 10 novembre 2017 que s’est tenue au Foyer des femmes de Duékoué, la 3ème session ordinaire du Conseil régional du Guemon, sous la présence effective du président de la région, le député Méambly Evariste, de Monsieur Mané, Secrétaire général 1 de la préfecture de Duékoué, représentant le Préfet de la région du Guémon et de Monsieur Zaomon Pierre, Chef central de Duékoué conduisant une forte délégation de chefs traditionnelles. Le Directeur général de l’administration dudit Conseil régional, M. Sohou Téhé s’est tout d’abord conformé aux usages en la matière à savoir : constater que le quorum est atteint et à adopter l’ordre du jour à savoir : lecture et adoption du Procès-verbal de la 2ème session 2017 ; communication des Procès-verbaux des réunions du bureau ; informations ; état d’exécution des recettes et dépenses au 3ème trimestre 2017 ; examen et adoption du Programme triennal 2018-2020 et divers. Par la suite, il a été permis aux Conseillers régionaux d’apporter leurs différentes contributions. Et enfin ces derniers ont eu droit à des éclaircissements de la part du président Méambly qui a été aidé dans cette tâche par ses plus proches collaborateurs à savoir les Directeurs en charge des Finances, du développement et de la planification, du socio culturel et du développement humain. Dans sa quête inlassable pour tenter de réduire la disparité entre les départements et harmoniser le développement de la Région du Guémon, il faut retenir que le président Méambly a investi en 5 ans plus de 1,7 milliards F Cfa dans le département de Duékoué soit 35% des fonds d’investissement alloués par l’Etat ivoirien à toute la région.

Rappelons qu’avant les travaux en plénière, le président de la Région du Guemon, en conformité avec son programme de développement, a procédé à la remise de chèque à trois (03) groupements de jeunes et de femmes de Duékoué à l’effet de promouvoir l’autonomisation des jeunes et des femmes du Guémon. D’un montant de 8 millions de F Cfa, ce chèque fut reparti entre l’Aodi (Association de vendeuses de poissons) qui a reçu 3 000 000 de F Cfa, l’Association des femmes productrices du quartier carrefour a encaissé 2 500 000 de F Cfa, quand l’Union des jeunes producteurs de vivriers du Quartier Diaye Bernard s’est vu attribuer 2 500 000 F Cfa.

Prenant la parole, les heureux récipiendaires ont promis fructifier ces fonds qui leur ont été alloués afin de permettre à d’autres groupements de pouvoir en bénéficier à leur tour. Par ailleurs, ils ont remercié le président Méambly pour avoir tenu sa parole. A en croire, le Vice-président de la jeunesse de carrefour « le président Méambly fait toujours ce qu’il dit et ces fonds nous permettrons de pêcher plus de poissons et de subvenir dignement aux besoins de nos familles ». Rappelons que cette belle cérémonie de remise de chèque, qui a vu la participation de nombreuses populations, a été retransmise en direct des ondes de Boya Fm, la radio régionale du Guémon.

A la fin de cette 3ème session du Conseil régional du Guemon, le président Méambly a également procédé à l’inauguration du préau construit pour la chefferie traditionnelle du quartier Diaye Bernard (quartier carrefour). En présence des autorités villageoises et de toute la jeunesse du quartier carrefour, le président Evariste Méambly a livré le préau construit par le Conseil régional dont le coût des travaux s’élève à 10 000 000 de F Cfa. Ce préau fait partie des cinq (05) projets promis aux populations dudit quartier lors des élections régionales de 2013 à savoir la construction d’un orphelinat, d’un commissariat achevé mais délocalisé à Kokoman du fait de sa proximité avec le 1er commissariat, du siège du Conseil et d’un monument aux morts.

Concernant ce dernier projet, le président de la Région du Guemon a effectivement procédé, ce vendredi 11 novembre 2017, à la pose de la 1ère pierre du monument aux morts du quartier carrefour. Chose promise, chose due, pourrait-on dire, le président Evariste Méambly a sous le regard des parents des victimes du charnier, posé la 1ère pierre d’un monument qui, dans les mois à venir, sortira de terre. La satisfaction des autorités villageoises et de toute la jeunesse était grande. Selon eux, avec ce monument, leurs disparus pourront enfin reposer en paix.

Il faut noter qu’en marge des activités liées au Conseil régional du Guemon , le président Méambly, à la tête d’une forte délégation composée de ses plus proches collaborateurs, a tenu à faire l’étape de Nidrou dans le département de Duékoué, dans la nuit du vendredi 10 Novembre 2017, pour participer aux obsèques de feu l’honorable Déhé Gnahou « la voix des sans voix » afin de rendre un dernier hommage à cet illustre cadre Wê.

Source: Service communication du président Méambly

