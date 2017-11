Centre de gestion intégrée: L’agence Quipux Afrique Côte-d’Ivoire fermée suite à des tirs de braqueurs

Hilaire Gueby

Selon un communiqué émanant de la Direction générale de QUIPUX AFRIQUE, l’agence du Centre de gestion intégrée (CGI) chargé de l’édition des permis, des cartes grises et autres documents au ministère ivoirien des transports, du pont Félix Houphouët-Boigny restera fermé toute la journée du lundi 13 novembre 2017, suite à une tentative de braquage sur un usager.

Afrikipresse a joint la direction générale pour avoir de plus amples informations. Notre interlocutrice qui a voulu garder l’anonymat a confié : « Ce n’est pas notre agence qui a été braquée. Il y a une dame qui était suivie par les braqueurs. Elle a couru pour se réfugier à l’intérieur de notre agence. Ils l’ont quand même suivie, et lui ont demandé de leur donner son sac. Ce qu’elle refusait. Cela a conduit les quidams à tirer par terre. Les balles ont blessé trois personnes de l’agence et un usager. C’est ce qui explique la fermeture de l’agence. Toutes les agences ne sont pas fermées, mais seulement celle du Pont Félix Houphouët-Boigny, ancien SONATT, à la descente du pont ».

Selon le communiqué, les activités reprendront le mardi 14 novembre 2017 aux horaires habituels dans cette agence.

