Robert Mugabe serait détenu, affirme la présidence sud-africaine

Robert Mugabe serait en «détenu», affirme la présidence sud-africaine, qui indique une conversation téléphonique entre Mugabe et Jacob Zuma ce mercredi à la mi-journée

Robert Mugabe a affirmé être « détenu à son domicile » à son homologue sud-africain Jacob Zuma.

L’armée zimbabwéenne, qui contrôle des points clés de la capitale depuis la nuit dernière, a affirmé s’en prendre uniquement aux « criminels qui entourent » le président dans un message à la télévision publique. « Ceci n’est pas un coup d’État militaire » a également affirmé le porte-parole de l’armée, le général Sibusiso Moyo.

Jacob Zuma a envoyé deux de ses ministres à Harare pour « rencontrer le Président Robert Mugabe et les Forces de défense zimbabwéennes ». Plus tôt dans la journée, il avait « appelé au calme et à la retenue et exprimé l’espoir que les développements au Zimbabwe n’amènent pas un changement inconstitutionnel de gouvernement » dans un communiqué.

La confusion régnait toujours ce mercredi matin au Zimbabwe. Dans la nuit, des officiers de l’armée ont annoncé être intervenus pour éliminer des «criminels» proches du président Robert Mugabe. Alors qu’ils contrôlent des points névralgiques de la capitale, Harare, ils ont toutefois affirmé que cette opération n’était pas un coup d’État…

Mugabe sain et sauf, selon des officiers

« Nous assurons à la Nation que son Excellence le président (…) et sa famille sont sains et saufs et que leur sécurité est garantie », a affirmé dans la nuit, à la télévision nationale, le général Sibusiso Moy [porte-parole de l’Armée], sans toutefois dire où se trouvait le chef de l’État. Aucune information n’a été donnée sur la situation de Robert Mugabe.

L’armée contrôle des points névralgiques d’Harare

Après cette nuit agitée, la situation restait très confuse mercredi matin. À l’aube, des chars militaires déjà déployés dans les rues de la capitale mardi soir se sont positionnés près du Parlement, y établissant des barrages. Des blindés contrôlent également les accès au siège du parti au pouvoir et aux bureaux où le président Robert Mugabe réunit d’habitude son gouvernement.

Si l’armée a pour l’heure démenti tout coup d’État, son intervention sur la scène politique zimbabwéenne, qui plus est à l’encontre de Robert Mugabe, est inédite. Une première qui inquiète bon nombre d’observateurs, à l’image de cet analyste à la firme britannique EXX Africa Risk Consultancy. « Le silence du gouvernement après les déploiements militaires tend à confirmer que le président Mugabe a perdu le contrôle de la situation », a estimé Robert Besseling, cité par l’AFP.

Robert Mugabe n’est pas intervenu publiquement depuis plusieurs jours. La veille, il tenait un conseil dans ses bureaux de la présidence. Mercredi matin, ces bureaux, comme ceux du Parlement, et différents points de Harare, étaient entourés par des blindés. On ignore l’état exact de sa situation en dehors de sa « sécurité garantie », signifiant par là qu’il n’a pas été tué dans l’opération, mais sans doute retenu contre son gré, ainsi que son épouse, Grace, qui avait poussé de toutes ses forces, ces dernières semaines, pour tenter de lui tordre le bras et prendre sa succession.

