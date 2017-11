A Man en Cote-d’Ivoire Ismaël vend le taxi de son employeur et feint un braquage

Fofana Ismaël, 21 ans, s’est rendu coupable d’abus de confiance portant sur un véhicule et des numéraires et escroquerie portant sur numéraire d’un montant de 720.000 FCFA courant l’année 2017 a Man. Comparaissant le 7 novembre 2017 au tribunal de Man, il a été condamné à 6 mois fermes et a 100.000 F d’amande.

En effet, Fofana Ismaël, chauffeur de son état, s’est vu confier le taxi de N’guessan Ekissi François. Au lieu d’en prendre soin, il va plutôt faire du taxi, sa propriété privée avant de le vendre. Après 7 mois de travail, Fofana Ismaël est porté disparu. Il va appeler 3 mois plus tard pour informer son employeur qu’il a été victime d’un braquage. Celui-il ne le suivra pas dans ses mensonges. C’est ainsi qu’il va porter plainte à la gendarmerie, qui se lance aux trousses de Fofana Ismaël. Après les enquêtes, le taxi est aperçu à Man avec un autre chauffeur a bord. Interrogé par la gendarmerie, celui-ci va déclarer qu’il est employé par Fofana Ismaël, a qui, il fait les versements. Comme si cela ne suffisait pas, Fofana Ismaël va entre-temps vendre le véhicule a monsieur Ziangny Mélinzin Joël à 720.000. Il va ensuite le faire promener sans lui envoyer son véhicule. Inquiet, Ziangny Mélinzin Joël va alerter à son tour la gendarmerie avant de prendre rendez-vous avec Fofana Ismaël. En effet, Fofana Ismaël ne savait pas ce qui l’attendait le 23 octobre 2017. Contre toute attente, il est surpris de voir la gendarmerie sur le lieu du rendez-vous. C’est ainsi, qu’il se fera écroué. N’geussan Ekissi François, propriétaire du véhicule, va apprendre que Fofana Ismaël est dans les filets de la gendarmerie.

Comparaissant le 7 novembre 2017 au tribunal de Man, Fofana Ismaël reconnaîtra les faits mis à sa charge. Il a été condamné à 6 mois ferme et a 100.000 F d’amande. Il devra en outre payer la somme de 720.000 à Ziangny Mélinzin Joël et 624.000 F à N’guessan Ekissi François, à titre de dommages et intérêts.

Doumbia Balla Moise

