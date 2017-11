Edwige FIENDE

Le président du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage (RPP, opposition) Ouattara Gnonzié a appelé mercredi à « un ratissage » d’éventuels « dépôts d’armes dans la nature », après la découverte en mai d’une cache d’armes à Bouaké (Centre), craignant que les « échéances de 2020 soient un bis repetita de 2010 ».

« Des personnes bien averties nous apprennent qu’en raison de l’échec du DDR (désarmement, démobilisation et réinsertion d’ex-combattants), beaucoup d’armes sont dans la nature », a affirmé M. Gnonzié, face à la presse.

Pour lui, « il n’est pas exclu que les échéances de 2020 soient un bis repetita de 2010 », en allusion à la crise postélectorale de 2010 à 2011 qui a fait au moins 3.000 morts.

Il a souhaité « un ratissage à grande échelle sur l’ensemble du territoire avec des spécialistes très pointus dans la recherche d’armement », avant la présidentielle de 2020.

Le 09 octobre, Souleymane Kamaraté dit « Soul To Soul », le directeur du protocole du président de l’Assemblée nationale, a été arrêté, après la découverte en mai d’une cache d’armes de « plus de six tonnes » dans sa résidence, lors d’une mutinerie à Bouaké (Centre ivoirien).

