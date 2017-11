Lâ€™armÃ©e de CÃ´te-dâ€™Ivoire annonce le dÃ©ploiement de 1000 soldats Ã  Guiglo/BlolÃ©quin

Le Chef d’Etat-major général des Armées, le général de division Touré Sékou, a effectué une visite de travail à Guiglo et Blolequin et Zeaglo les 14 et 15 novembre 2017.

Le général Touré Sékou qui était accompagné du commandant supérieur de la gendarmerie, le général de brigade Kouakou Nicolas et du directeur général de la police nationale, le Colonel-major Kouyaté Youssouf, a fait savoir que cette présence dans la région du Cavally s’inscrit dans le cadre d’une visite de terrain pour vérifier les rapports des missions d’évaluation précédentes et remonter le moral des troupes en service dans la zone.

Le chef d’Etat-major et sa délégation ont eu des entretiens avec les autorités administratives, traditionnelles et des leaders d’opinions des deux départements pour s’enquérir de la situation sécuritaire de la zone après la récente crise de la forêt classée du Goin-Debé.

Le général Touré Sékou a annoncé à la grande satisfaction des populations le déploiement de 1000 hommes dans la région du Cavally. « Nous sommes venus à Guiglo et Bloléquin pour renforcer le vivre ensemble, maintenir la cohésion sociale et rassurer les populations qu’elles peuvent compter sur leur armée pour tout ce qui concourt à leur sécurité », a ajouté le général Touré qui est resté catégorique sur le cas des Dozo.

Pour lui, la présence des Dozos qui inquiètent les populations sera réglée très rapidement. « Nous ne pouvons pas concevoir qu’au moment où l’Etat déploie des bataillons de corps d’armée, d’autres personnes sabotent la paix et troublent l’ordre publique », a mis en garde le chef des Forces armées de Côte d’Ivoire (Faci). Les populations ont plaidé pour la dotation en armement des militaires, policiers et gendarmes déployés dans le Cavally pour la réussite de leurs missions régaliennes. Elles ont également réclamé le désarmement systématique des Dozo.

Il faut noter que pendant tout son périple de deux jours, le Chef d’État-major a, au nom du Ministre d’État, Ministre de la Défense, Hamed Bakayoko présenté la compassion et le réconfort aux populations du Cavally. Ce, pour les dégâts enregistrés lors du récent conflit communautaire. Il a invité les uns et autres à s’accepter mutuellement et à tuer les rancœurs en eux.

Le Général Kouakou Nicolas a pour sa part, demandé aux populations de fournir au quotidien les renseignements à ses hommes pour qu’ils aient les bonnes orientations. Le Directeur général de la police a exhorté les habitants du Cavally à collaborer avec la police pour mieux les protéger. Avant de quitter l’ouest, plusieurs barrages tenus par des Dozos ont ont été démantelés.

