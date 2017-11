Rencontre entre Mugabe et la haute hiérarchie militaire du Zimbabwe en présence de l’émissaire de Zuma

Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe a rencontré ce jeudi 16 décembre 2017 la haute hiérarchie militaire de son pays conduite par le Chef d’État Major, le General Constantino Chiwenga.

Cette rencontre dont la présidence du Zimbabwe a diffusé des images, a enregistré les présences du ministre sud-africain de la Défense, Nosiviwe Mapisa-Nqakula [en jaune sur les images] et des ministres zimbabwéens de la Sécurité et de la Défense, le Commandant Kembo Mohadi et le Dr Sydney Sekeramayi. Aucune information n’a filtré de la rencontre.

