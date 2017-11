Fpi – Des cyberactivistes pro-Sangaré et pro-Affi prônent l’unité

Ils ont décidé d’abandonner la bataille fratricide derrière les claviers pour appeler au rapprochement des deux tendances du parti gbagboïste, le Fpi. Eux, ce sont Alain Sépo dit Laeticia N’guessan, ex-prisonnier d’opinion, un pro-Sangaré et Jean Chrésus du réseau Recacy, proche de la tendance Affi N’guessan qui ont mis en place la plateforme « Communicateurs pour l’unité du Fpi (Cu-Fpi) ».

En conférence de presse au Baron de Yopougon ce jeudi, ils ont appelé leurs leaders respectifs (Affi et Sangaré) à tout mettre en œuvre pour recoller les morceaux du parti tel que le recommande Laurent Gbagbo, depuis La Haye. « Nous constatons que tout est bloqué au Fpi et nos amis sont toujours en prison. Le Fpi qui devait mener la lutte pour la libération des prisonniers connaît des problèmes de division. Et cette division le fragilise. Nous avons alors décidé en tant que jeunes dont l’avenir est en danger de nous parler, d’où la création du Cu-Fpi », a justifié Alain Sépo dans ses propos introductifs.

Il dit avoir approché le président Affi N’guessan le 7 septembre 2017 et Amon Ago Marthe proche de Sangaré le 17 octobre. Il ressort de ses contacts pris, selon le conférencier, que les deux tendances ne rejettent pas systématiquement l’unité. Au contraire, dit-il, chacun est disposé à y aller mais quelques pesanteurs restent à lever.

« Gbagbo a demandé d’aller à l’unité par la voix de son porte-parole. Ainsi, nous voulons lancer un appel à nos cadres du camp Sangaré et du camp Affi. C’est nous qui souffrons, en tant que jeunes. C’est nous les principales victimes du rattrapage ethnique (sous Ouattara). Nous leur demandons d’écouter la voix du président Gbagbo. Nous proposons le dialogue aux deux camps. Gbagbo a parlé. Devons-nous refuser sa voix ? Devons-nous refuser son appel ? Celui que nous appelons le chef, le président Gbagbo, nous demande d’aller à l’unité. Si nous refusons c’est que nous le désavouons. Or nous ne devons pas le désavouer. Il nous faut donc aller à l’unité pour délivrer le peuple », a déclaré Alain Sépo. Lequel se réjouit du fait que ses camarades et lui aient au moins réussi à imposer le débat de l’unité aux deux tendances du parti, là où quiconque prenait le risque d’évoquer la question était taxé de traitre. Ils disent ne pas s’attarder sur les détails donnés par le porte-parole Koné Katinan selon lesquels Gbagbo demanderait l’unité autour de Sangaré. « Que l’unité se fasse autour de Sangaré ou d’Affi, peu importe, il faut que l’unité se fasse. Ce n’est pas à nous de décider autour de qui l’unité doit se faire, c’est le débat de fond qui va trancher. Mais nous ne devons pas humilier Gbagbo », a conclu Alain Sépo.

